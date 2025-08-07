Un científico y ecólogo del CSIC, advierte: ''En España se han batido 46 récords climáticos este año''

Fernando Valladares se pronuncia sobre la ola de calor y los negacionistas del cambio climático

¿Por qué el calor también afecta a la mente?: desde ansiedad e irritabilidad hasta pérdidas de memoria

Compartir







En plena ola de calor en España siguen proliferando los bulos en redes sociales en los que se cuestiona el calentamiento global. Para conocer más a fondo el tema, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Fernando Valladares, científico y ecólogo del CSIC.

Fernando explica cuál es la diferencia entre el calor que ha hecho siempre y el calor que hace ahora: ''Cuando se dice, por ejemplo, que se han batido 46 récords climáticos en España en lo que va de año es que 46 veces se ha batido ese valor de temperatura, de velocidad, de viento o de precipitación y eso no había ocurrido nunca, por eso es un récord''.

''Todos los años muere gente, todos los años hace calor, pero mientras que el año pasado en el mes de julio murieron 600, este año son más de 1.100 las que han muerto atribuibles al calor. Esto es un récord y esto no se puede explicar por las causas naturales de variación en el clima. Siempre ha hecho calor, hay variabilidad en la estación, hay episodios todos los años, toda la historia de la humanidad ha sufrido olas de frío, de calor e inundaciones. Pero no se puede explicar lo que está ocurriendo si no metemos en la ecuación el efecto invernadero generado por la quema de combustibles fósiles'', explica detalladamente el científico.

Además, explica que en Latinoamérica la situación es mucho peor: ''Mientras que en Europa se han ampliado las muertes en los últimos 10 años en un 40% por el cambio climático, en Latinoamérica es por un 110%. Y no es porque haga más calor, es porque en Latinoamérica tienen menos condiciones, menos logística, menos hospitales para hacer frente a ese incremento del calor''.

Por otro lado, Fernando se pronuncia sobre los negacionistas del cambio climático: ''Lo mínimo que se está poniendo es lo que se conoce como el retardismo, es decir, hay otras cosas más urgentes. Eso se conoce como retardismo, es una forma de negacionismo que va tomando fuerza en los últimos años. Y que en el fondo, como en general lo hacen los negacionistas, supone, pues un grave problema para para todos. Porque estamos perdiendo un tiempo y una energía en explicar una y otra vez que, aunque hace siempre calor en verano, los veranos cada vez son más letales. Un tiempo y una energía que podríamos estar dedicando a adaptarnos, a hablar de refugios climáticos, a tomar medidas para que en las próximas décadas la cosa no siga yendo a peor''.