¿Es inconstitucional la moción de PP y Vox en Jumilla para prohibir actos religiosos en polideportivos?

PP y Vox han aprobado una polémica moción que fue propuesta por el único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Jumilla, y se se ha llevado a cabo tras aprobarse una enmienda del Partido Popular. La moción propone prohibir la celebración del Ramadán o de la Fiesta del Cordero en los espacios públicos.

Para conocer a fondo todo sobre el polémico tema que está en boca de todos, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con el magistrado Ignacio González Vega, que explica detalladamente si el veto a las celebraciones religiosas es o no inconstitucional.

''En principio, la moción que se presenta por la formación política Vox es inconstitucional porque claramente impide el ejercicio de una confesión religiosa reconocida por el Estado español y, por tanto, atenta contra la libertad de culto y libertad religiosa del artículo 16 de la Constitución'', comienza explicando el magistrado.

Aunque hace una aclaración sobre el acuerdo: ''Ahora bien, si tengo que decir 'la propuesta tal, el acuerdo tal' como ha sido adoptado por el Ayuntamiento de Jumilla en cuanto se refiere a la reforma municipal sobre el uso de dependencias municipales dirigidas exclusivamente a uso deportivo, tengo que decir que en principio aparentemente ese acuerdo no es inconstitucional. Lo que pasa es que, dada la oportunidad de esa reforma, supone una traba a un ejercicio de un derecho fundamental como es el de la libertad religiosa y, por tanto, en ese sentido, sí podría ser atacado''.

Pablo González Batista ha querido saber si se trata de ''un maquillaje por parte del PP de una medida originaria que sí podría resultar inconstitucional'', y el magistrado se ha pronunciado al respecto: ''Los poderes públicos, en cuanto al ejercicio de los derechos fundamentales, deben de facilitar su ejercicio y no obstaculizarlo como parece que está haciendo la corporación municipal de Jumilla, porque aunque no se esté directamente aludiendo al ejercicio de un derecho fundamental, sí que es verdad que en la práctica supone una traba o un obstáculo a su ejercicio''.

Además, hace referencia a que Podemos ya ha adelantado que piensa llevar el tema a la Fiscalía y explica si podría prosperar la iniciativa: ''El derecho penal se rige por unas coordenadas distintas del derecho público en general, una cosa es los acuerdos que pueden hacer las administraciones públicas en cuanto al ejercicio de los derechos fundamentales y otra cosa es entrar en colisión con el derecho penal, es decir, que pueda la actuación de la corporación municipal subsumirla dentro de un tipo penal como es el delito de odio''.