Ningún miembro del Partido Socialista se ha pronunciado sobre las declaraciones de Santos Cerdán

Santos Cerdán permanecerá en prisión preventiva en Soto del Real: los argumentos del Tribunal Supremo

Compartir







Santos Cerdán concedió su primera entrevista desde prisión y no dudaba en defender, una vez más, su inocencia desmintiendo a la UCO. Tras sus declaraciones, el Partido Socialista ha mantenido su silencio, pero los colaboradores de 'Todo es mentira' sí que han hablado y Ana Oramas ha sido muy contundente.

Ana Oramas ha querido dar su opinión desde el plató del programa: ''Dentro de la estrategia de no hablar de una persona que no tiene nada que ver con el PSOE y que no tiene nada que ver con el Gobierno, yo creo que parte de la entrevista está hecha por los abogados. Sin embargo, la única pregunta, la única respuesta que yo creo que sale el dolor de Cerdán o quizás más personal es la cuando habla de Pedro Sánchez, donde dice 'parece mentira con lo que me conoce, con lo bien que me conocía, esa actitud''.

''Yo lo que creo es que él no es consciente de que en este momento es el apestado mayor que tiene el Partido Socialista. Incluso Ábalos ha pasado a un segundo grado porque además los periódicos y sobre todo la prensa de Navarra y los medios nacionales están sacando en las últimas horas todavía más entramado de relaciones personales y familiares'', explica, de manera muy contundente, la política.

Además, habla sobre la defensa de Cerdán: ''Lo que dice es que esa no es su voz, esas no son las grabaciones, que él es inocente y con respecto a la financiación del PSOE, ha dado una clásica respuesta para que no te trinquen que es 'no ha habido financiación del PSOE, que yo sepa', y ese 'que yo sepa' es tirando a otros, desde mi punto de vista''.

Por otro lado, Oramas hace referencia al tema de Antxon Alonso, socio de Cerdán: ''Pero hay un tema muy, muy gordo, ha sido la información de que los abogados de Antxon, el famoso empresario Navarro, han renunciado a la defensa, pero la noticia no es que hayan renunciado, sino que le dicen al Tribunal que comuniquen a Antxon que se busque otro abogado. O sea, que eso ha acabado muy mal y eso ha acabado muy mal sabiendo que ha habido una discusión importante en la línea de defensa''.