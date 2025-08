Villafranco de Guadalhorce ha pasado a llamarse Villa de Guadalhorce, eliminando así la referencia franquista que aún conservaba

Ignacio Orovio, autor de la primera entrevista de Santos Cerdán en la cárcel: "Concederla forma parte de una estrategia de defensa"

Compartir







A pesar de que por la Ley de Memoria Democrática están prohibidas las referencias al régimen franquista en la toponimía de los municipios, en España aún hay seis pueblos con el nombre del directador o de generales franquistas. Se trata, entre otros, de Llanos del Caudillo, en Ciudad Real, Alberche del Caudillo, en Toledo, o de Villafranco del Guadiana, en Badajoz.

Precisamente por esta ley, Villafranco de Guadalhorce ha pasado a llamarse Villa de Guadalhorce, eliminando así la referencia franquista que aún conservaba. Emilio Delgado se ha pronunciado en directo al respecto en 'Todo es mentira': "Que todavía haya controversias al eliminar los vestigios de un dictador y de un criminal como Franco, me parece que dice poco del país. A estas alturas no debería ser algo de izquierdas o de derechas, debería ser una cuestión nacional de reparación y de justicia".

Por su parte, Ana Vázquez ha intervenido para lanzar un dato aclaratorio que ha desencadenado en un tenso enfrentamiento entre la diputada del PP y Emilio Delgado: "Este pueblo, yo me he informado, se llamaba así antes de existir Franco y la dictadura. Lo primero que hay que hacer es contar con el pueblo, a mí por lo que me dicen, no se sometió a la opinión pública de todo el pueblo, hay gente que discrepaba".

Emilio tomaba la palabra para corregir sus palabras: "Quiero pensar que no mientes adrede. Pero es que Villafranco de Guadalhorce no es previo a Franco, se constituye en los años 60 como parte de la estrategia de repoblación agrícola del Instituto Nacional de Colonización del Franquismo. Lee un poco las cosas antes de hablar, no te has informado".