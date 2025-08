Sabrina Moh ha asegurado en 'Todo es mentira' que siempre ha intentado "trabajar desde la honradez, el compromiso y la honestidad"

Sabrina Moh, delegada del Gobierno en Melilla, ha aparecido en los audios de Koldo García investigados por la UCO. Ante tal situación, el PP ha pedido su dimisión, pero la líder del PSOE local ha rechazado dejar su cargo, alegando que la conversación era sobre el CNI y la lucha contra el yihadismo en la ciudad autónoma. Tras salir a la luz todo esto, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para dar la cara y dar explicaciones.

Nada más conectar, Pablo González le ha preguntado por el contenido de los audios. Sabrina ha expuesto su versión y ha explicado el contexto en el que se habría mantenido esa conversación, dejando claro en todo momento que si tras esto "hay alguien que está verdaderamente indignada", esa es ella: "De repente estás tan tranquila y pones la tele y te escuchas en un audio, en una conversación que se produjo con una persona que estaba trabajando en un ministerio y en la que tú depositas una confianza", ha asegurado.

"Piensas que es un compañero que comparte proyecto, que está velando por el interés general y apuesta por el proyecto conjunto. Cuando ves todo esto, la primera persona que se siente indignada, enfadada, frustrada, soy yo, que soy la que está en esas conversaciones sin comerlo ni beberlo, con lo desagradable que está resultando todo", ha insisitdo.

Sabrina Moh: "Estoy aquí para explicar todo con total transparencia"

Ha sido precisamente este motivo el que le ha llevado a pronunciarse: "Yo quería salir a explicarme, porque todo tiene explicación. Estoy a disposición de que me preguntéis cualquier duda. Lo que puedo garantizar y asegurar es que desde que empieza a salir toda este información, no quiero tener ningún tipo de contacto con esa persona".

"Yo he hablado en varias ocasiones con él, claro que sí, pero la decepción y el enfado es momumental. Yo el día 1 de septiembre hago 18 años en la función pública. Si entré en política es porque realmente creía en este proyecto y ahora creo aún más. Este Gobierno ha aportado muchas cosas a esta ciudad. Seguiré el tiempo que sea necesario. Estas cuestiones no son agradables, pero aquí estoy para explicar lo que sea necesario con total transparencia", ha insistido una vez más.

Y es que, Sabrina Moh ha rechazado la petición del PP de dimitir de su cargo: "Si lo que está intentando insinuar la diputada es alguna cuestión ilícita, os garantizo que no va a haberla. Una cosa es que haya audios, que yo nunca lo he negado. Yo no tengo ninguna partida presupuestaria propia. Yo no he venido a aquí a lucrarme de nada, yo tenía mi vida resuelta. ¿De verdad voy a manchar mi nombre? Estoy totalmente tranquila con mi actuación. Siempre he intentado trabajar desde la honradez, el compromiso y la honestidad", ha finalizado respondiendo a las palabras de Ana Vázquez en plató.