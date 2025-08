Ambos han analizado lo que está ocurriendo en el ambiente político

El mensaje de agradecimiento de Susana Díaz a todo el equipo de 'Todo es mentira': "Más que equipo, fuisteis mis amigos"

Compartir







La película de los títulos falsos parece lejos de terminar. El presidente del Senado, Pedro Rollán, y la número tres de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, se unirían a los últimos casos de exageración de currículums, entre otros tantos. Y es que, desde la dimisión de Noelia Núñez, no paran de salir a la luz casos similares. ¿Es una práctica habitual en la política? ¿Qué consecuencias deben tener los últimos casos conocidos?

Juan Lobato y José Manuel García-Margallo, presentes en el plató de 'Todo es mentira' la tarde de este lunes, no han dudado en pronunciarse al respecto. "Yo creo que está muy bien. Que suba el nivel de exigencia de transparencia y honestidad con los políticos es bueno siempre. Sobre todo porque no se puede exigir un título concreto para dedicarte a la política, pero sí que es justo que los ciudadanos tengan la libertad de decidir conociendo con total transparencia cuál es la trayectoria de quien se presenta", ha comenzado Lobato.

"Sí que creo que vamos a una dinámica del 'y tú más'. En vez de ir a montar una especie de equipo para encontrar qué currículum presentaron mal los de otros partidos, creo que habría que hacer lo contrario, que cada partido revisase internamente. Creo que sería lo más inteligente", continuaba.

Margallo: "Se está desviando la discusión"

Por su parte, Margallo lo veía como una "cacería sencilla": "Si yo recuerdo bien, hay un portal de transparencia en el que tienes que aportar tu currículum, los datos son perfectamente públicos".

"Lo que creo es que se está desviando la discusión, sí es necesario no tener un título universitario para dedicarse a la poítica, evidentemente no. Hay políticos que no han tenido un título. Yo sí que creo que hacer leyes requiere un mínimo de conocimientos en la materia en la que esté. A mí no se me hubiese ocurrido nunca ser ministro de Sanidad, hubiese dicho que no sabía ni media palabra. Yo creo que está bajando enormemente el nivel de la política española", finalizaba.