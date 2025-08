La colaboradora del programa ha querido reconocer la actitud de sus compañeros

La juez ha abierto diligencias contra el exasesor de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, que, al parecer, cobraba 2.000 euros al mes en el ayuntamiento de Dos Hermanas sin ir a trabajar. Según VOX, que es quien lo ha denunciado presuntamente, trabajaba para Ferraz en vez de para el ayuntamiento, algo que podría constituir delitos de malversación, de tráfico de influencias y de prevaricación. Izquierda Unida de Dos Hermanas ya denunció esto mismo en 2018.

Susana Díaz, senadora del PSOE y colaboradora de 'Todo es mentira', ha entrado en directo la tarde de este lunes para comentar esta noticia sobre Francisco Salazar, a quien conoce muy bien tras las primarias de 2017 en las que tuvo un papel importante.

La colaboradora ha asegurado que le sorprende que esté investigado: "Sí, al ayuntamiento de Dos Hermanas siempre le tengo por un ayuntamiento estricto y riguroso. No sabía ni que era personal, y sigo sin saber si era así o no. Dos Hermanas siempre ha sido una referencia en la gestión. A mí me ha sorprendido bastante, no tengo ni idea. Sigo pensando que tendrá alguna explicación, y si no, que la justicia investigue y actúe".

No obstante, antes de pronunciarse, la senadora del PSOE ha aprovechado para mandar un mensaje a todo el equipo del programa: "Me alegro de oírte. Antes de nada, quiero agradecer lo del lunes pasado. Pegué una espantada de salud. Me dio un golpe fuerte de anemia y os dejé... La verdad es que tenemos un equipazo, me sustituistéis en cero coma dos", comenzaba.

"Soy yo quien te agradece que nos atiendas durante tus vacaciones", le decía Pablo González. "Os lo agradezco. Soy parte del equipo y el lunes me dí cuenta que más que equipo. Fuisteis mis amigos en ese momento todos. Me llevé un susto y estoy agradecida", insistía Susana.