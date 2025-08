Sergio Toribio ha permanecido 72 horas retenido en una prisión de Israel en condiciones infrahumanas: "Eran asesinos profesionales"

El activista ha sido recibido este viernes en Logroño por sus familiares y otros activistas de apoyo a Palestina

Sergio Toribio, el activista riojano que viajaba en el barco Handala de la Flotilla de la Libertad, llegaba la noche del pasado miércoles a España tras permanecer retenido por las autoridades de Israel desde el pasado día 26, cuando el buque fue interceptado por un grupo de 15 militares que el propio Sergio ha calificado de "asesinos".

Ya es la segunda vez que Sergio Toribio, de 49 años y mecánico de barcos, es interceptado cuando viaja en un barco de la Flotilla de la Libertad de camino a Gaza para llevar hasta la franja (o al menos intentarlo) ayuda humanitaria. Así hablaba Sergio en 'TEM' sobre su anterior intento: "Aparecieron doce personas armadas hasta los dientes con ametralladoras, escopetas... solo se les veían los ojos. No fueron violentos y eso es de agradecer".

Ahora, Toribio ha regresado a España tras su segunda detención en aguas internacionales y ha sido recibido en Logroño por sus familiares y otros activistas de apoyo a Palestina. Sergio ha vuelto a conectar con 'TEM' para explicar cómo se encuentra:

"Estando en casa estoy bien. Esta vez nos cortaron el GPS antes de asaltarnos en el barco. Hubo menos presencia militar, nos asaltaron "solo" 15 militares profesionales a los 21 activistas que estábamos a bordo. Nos llevaron a una prisión en toda regla con unas condiciones infrahumanas, si nos trataron a nosotros así no quiero imaginar cómo tratan a los palestinos. Nos tenían privados de salir a tomar el aire, no había papel higiénico ni medicamentos".

"Llevábamos alimentos, juguetes y prótesis para los niños"

Sergio, que no descarta volver a intentarlo en unas semanas, ha explicado que los soldados que les detuvieron contra su voluntad no eran soldados "al uso": "Esos que nos detuvieron no eran soldados normales, eran asesinos profesionales, eran mercenarios".