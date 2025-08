Rubén del Campo es portavoz de Aemet y ha conectado en directo con 'TEM': "Se ha puesto en entredicho la profesionalidad de nuestra compañera meteoróloga"

Dimite José María Ángel, el Comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la DANA, tras la supuesta falsificación de su título universitario

Compartir







La Agencia Estatal de Meteorología se personará como parte perjudicada en el procedimiento por la filtración de un audio manipulado de la conversación mantenida entre una de sus meteorólogas y una técnica de Emergencias del 112 en la mañana del 29 de octubre de 2024, el día de la catástrofe que causó 228 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana.

El diálogo, que fue manipulado y posteriormente compartido por Mazón en sus redes sociales, daba a entender que el temporal se desviaba hacia el norte y remitía, en contra de lo que ocurrió. En realidad, la comunicación completa advertía de que la alerta por las fuertes precipitaciones se mantenía también en la provincia de Valencia.

Desde Aemet consideran que será la Justicia la que tendrá que decidir si se ha cometido algún tipo de delito con la filtración, aunque consideran evidente que se buscó menoscabar el prestigio de la agencia.

La conversación fue "cortada y mal subtitulada"

Rubén del Campo es portavoz de Aemet y ha conectado en directo con 'Todo es mentira' tras conocerse que la agencia se personará en la causa:

"Será la justicia quien determine si se ha cometido un delito, pero sobre todo nos personamos como parte perjudicada porque consideramos que con la difusión de ese audio manipulado lo que se trataba era de poner en entredicho la profesionalidad primero de nuestra compañera meteoróloga, y después de la institución en su conjunto".

La manipulación consistía, según ha explicado Rubén del Campo, en que la charla no estaba íntegra, sino apenas una parte de ella y que los subtítulos no reflejaban fielmente su contenido.

Del Campo ha explicado que no desde la agencia no conocen el origen de la grabación, puesto que Aemet no graba las conversaciones que mantiene con 112 y con otras instituciones.