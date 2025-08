Cristóbal Montoro y García-Margallo dejaron claro en el pasado que su relación, pese a pertenecer al mismo partido, no era cordial

La imputación del exministro popular Cristóbal Montoro en la causa que investiga un juzgado de Tarragona, ha revelado la existencia de una presunta trama corrupta en las más altas esferas del Ministerio de Hacienda del gobierno por entonces de Mariano Rajoy.

¿El fin de la trama? Beneficiar a empresas gasistas a cambio de importantes comisiones, situando a Cristóbal Montoro como el eje central de la misma. Además, la investigación señala a otros ex altos cargos del Gobierno y la administración nombrados por él. Y es que el instrumento de la trama sería un despacho de abogados creado por el exministro, 'Equipo Económico'.

Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz del hallazgo casual de un correo electrónico en el que se ponía de manifiesto la existencia de posibles pagos a esta empresa "a fin de obtener modificaciones legislativas favorables" para empresas gasistas.

El papel de Montoro habría sido clave. El que fuera Ministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018), fue también socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico hasta 2008, cuando se tramitaron las normas de referencia que beneficiaron a las empresas implicadas.

José Manuel García-Margallo, quien compartiera con Montoro partido y escaño durante años, se ha pronunciado este viernes en 'Todo es mentira' sobre el señalamiento al que fuera Ministro de Hacienda cuando él lo era de Exteriores:

"Pronunciarme cuando una persona está en una situación tan complicada no me parece deportivo. Yo voy a decir lo mismo en el caso de Cristóbal Montoro que he dicho en todos y cada uno de los casos que se han discutido en este plató cuando se trataba de compañeros de partido o de adversarios políticos a los que respeto. Yo creo en el estado de derecho, creo en la separación de poderes, creo en la independencia judicial, creo en el sistema. Que se investigue lo que se tenga que investigar, que se condene lo que se tenga que condenar".