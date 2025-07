El juez ha tomado la decisión de imputar a la exmilitante socialista y tendrá que declarar el 11 de noviembre

Zaida Cantera se pronuncia con contundencia tras salir a la luz la noticia de la imputación de Leire Díez: ''Se veía venir''

Un juez de Madrid ha decidido imputar a Leire Díez. La exmilitante socialista está citada el próximo 11 de noviembre como investigada al apreciar presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en los audios en los que se la escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO y de la Fiscalía.

Tras salir a la luz lo ocurrido, Leire Díez ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para defenderse y ha explicado que aún no ha recibido el auto, si no que se ha enterado por los medios de comunicación de que el juez ha decidido imputarla.

''Primero, me he enterado por los medios, pero me ha llamado la atención porque cuando me han pasado el auto, debajo del auto pone una coletilla de 'este auto no se puede difundir fuera de las partes'. O sea, es supermágico. Entonces, como solo había dos partes, ya sabemos quién la ha filtrado'', comienza explicando la exmilitante socialista.

''Ha llegado el punto en el que estaba dándole vueltas, en el que ya hay que denunciar todo este tipo de cosas. Porque efectivamente, te podrá gustar más o menos. Hay una cosa. Que. Está clara, primero este auto no se podía filtrar, es que lo pone en la parte final del auto, no se podía filtrar esto para empezar, solo estamos dos partes, porque si hay 5 puedes decidir a ver qué qué parte puede haber filtrado. Pero es que a mí no me ha llegado la notificación todavía. A mí no me han notificado.

El presentador ha querido saber por qué al juez le ha costado creerse la versión de que era ''simplemente una periodista'' en el curso de una de una investigación periodística, y ella se ha pronunciado: ''Yo no sé lo que le ha costado, ni cuáles son los motivos, pero lo cierto es que, y me gustaría luego tener un rato para leerme con calma el auto, pero bueno se basa sobre todo en la denuncia de Hazte Oír, en informaciones que aparecen en tres medios en concreto''.

''Yo estoy muy tranquila porque ni cohecho ni tráfico de influencias, por causas obvias, pero bueno, cuando me llegue el auto lo recurriré y si el día 11 de noviembre tengo que estar, allí estaré'', se defiende la exmilitante socialista en el programa.