La exmilitante del PSOE ha sido citada a declarar el próximo 11 de noviembre

Leire Díez rompe su silencio y desvela qué contiene el pendrive que llevó a Ferraz

Un juzgado de Madrid ha decidido imputar a Leire Díez y ha sido citada a declarar el próximo 11 de noviembre como investigada, la exmilitante del PSOE ha sido acusada de maniobrar contra la UCO y la Fiscalía tras apreciar presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en base a varios audios grabados.

Tras salir a la luz la noticia de la imputación de la exmilitante del PSOE, Zaida Cantera se ha pronunciado, muy contundente, en el plató de 'Todo es mentira' sobre todo lo ocurrido.

''Lo de la imputación se veía venir, precisamente porque una vez que se ha metido a trámite la denuncia, en este caso la querella, era obvio para garantizar sus derechos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta por qué, qué es lo que se le imputa. Se le imputa cohecho, que hay que recordar que es el acto de sobornar a un funcionario público, a un empleado público y tienes que demostrarlo. Tienes que demostrar que efectivamente hay un soborno con una contrapartida y que tú seas capaz de ejecutarlo'', comienza explicando Zaida Cantera.

La política continúa haciendo referencia al tráfico de influencias por el que está siendo investigada Leire Díez: ''Tiene que haber un funcionario público que se haya sentido sobornado o coaccionado de alguna manera que tiene que manifestar estas acciones. Incluso hay unos tecnicismos, hay más implementaciones y luego el tráfico de influencias. Pero claro, hay que demostrar que está en una posición con la capacidad de influir para poder otorgar algo''.

Zaida ha querido poner un ejemplo: ''Yo puedo venir aquí y deciros 'yo como soy diputado', y basándome en la creencia vuestra de que yo por el hecho de ser diputada, puedo ofreceros lo que sea, conseguir lo que sea, porque hay una creencia de que los diputados pueden hacer cualquier cosa, puedo llegar y como ha dicho aquí tirarme el moco, pero eso no es un delito. Puede ser ética, moralmente, periodísticamente, muy vendible, pero eso no es un delito''.

''El amarillismo no es un delito, pero la obtención y el origen de los audios dentro de un despacho de abogados, ojo con eso si el juez tiene como válidos unos audios obtenidos sin el consentimiento de todas las partes y sin la connivencia, es decir, había personas que estaban siendo grabadas en un despacho de abogados con un tema que tenía que ver con el abogado que estaba implicado y que sí, que nos podrá parecer muy poco ético, poco moral, lo que allí se estaba diciendo, que yo estoy de acuerdo con eso, que me parece repugnante, pero eso no es delictivo, pero el origen de los audios obtenidos, sí'', explica detalladamente la política.