Leire Díez rompe su silencio y desvela qué contiene el pendrive que llevó a Ferraz

Leire Díez se sienta en el plató de 'Todo es mentira' y explica por qué llevó ese pendrive al PSOE

Leire Díez revela lo que le han contado los abogados de Santos Cerdán sobre su estancia en prisión: ''Me ha llamado la atención''

Leire Díez se ha sentado en 'Todo es mentira' tras varios meses alejada de los medios de comunicación. La exmilitante socialista ha decidido romper su silencio y ha hablado alto y claro sobre el contenido del pendrive con 140 archivos de audio y de texto que llevó a la sede de Ferraz.

Leire comienza explicando que le hackearon su cuenta de Drive y que lo que se filtró en los medios no era en realidad la información que contenía el famoso pendrive, si no archivos suyos de una carpeta personal con diferente documentación.

''Muchas de las cosas que habían en el pendrive son las que están en la causa 54 que está la Audiencia Nacional que desde hace muchos años duermen el sueño de los justos (...) El pendrive tenía mucha de las informaciones de hidrocarburos. El pendrive tenía mucha de las informaciones de cómo desde el Gobierno de Rajoy se sabía llevado a cabo el uso de policía para fines que no son los que tiene que tener la policía''.

''En ese pendrive se llevaban todas las causas que se habían hecho, todas las notas internas, cosas, asuntos internos. Estaba el informe Colombo, que demostraba cómo había habido un grupo de policías que había vendido información de las bases de datos. Ha dormido el sueño de los justos en un cajón de la Fiscalía anticorrupción durante años'', añade.

Además, afirma que en el pendrive hay información del seguimiento a la familia de Pedro Sánchez: ''Había un documento que es el que conocemos. Ese seguimiento fue un informe (...) Era mucho más elaborado, esto era mucho más porque todo lo que ahí aparece son conversaciones con el Secretario de Estado de Interior, hay conversaciones con fiscales, con jueces, con periodistas, hay conversaciones con políticos, hay con ministros''.

Por otro lado, Leire explica que fue ella quien recopiló la información y quien lo entregó: ''Yo ya a partir de ahí no he sabido nada más, hasta ahora que ha salido esto. Yo sinceramente pensé que se iba a quedar dentro del PSOE, cuando lo entregué no pensé el movimiento de llevarlo a la Fiscalía''.

Leire explica quién perseguía a la familia de Sánchez: ''Había mucha gente interesada en el tema de las saunas del suegro de Pedro Sánchez'', e indica que hubo gente del PSOE que se interesó por los audios, y continúa: ''Había mucha información que explicaba muchas de las cosas''.