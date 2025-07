Leire Díez evitaba dar detalles sobre la próxima publicación de su libro, del que Pablo González Batista quería saber el título

Leire Díez confiesa que vivió la noticia del encarcelamiento de Santos Cerdán ''con preocupación y sorpresa''

Leire Díez visita ‘Todo es mentira’ en directo y concede la que es su primera entrevista desde que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ingresara en prisión. Pero, además de abordar la actualidad del caso, nos habla de su libro y el presentador del programa, Pablo González Batista, bromeaba con ella acerca de la fecha de publicación y el título, del que Leire se resistía a dar detalles.

“Me sorprende que estés desaprovechando la oportunidad de promocionar el libro, que es el regalo de estas navidades”, decía el presentador Pablo González Batista a su invitada y le preguntaba: “¿Llegará para navidades?”

Ella asentía y él le proponía un título: “¿Qué le parece ‘Ni fontanera ni cobarde’? Me parece que tiene fuerza”; pero ella negaba sin dar más detalles: “Tiene más fuerza otro que me sugirieron el otro día”.

“Denos la exclusiva”, le pedía Pablo pero ella respondía que no por el momento: “Tan pronto no, igual os la doy pero no tan pronto”; “¿Quieres que te llamemos para otra entrevista? ¿Esta es tu estrategia?”, preguntaba el presentador, que bromeaba: “Bueno, si no, me lo dices en una conversación privada, la grabamos y ya la filtramos nosotros ¿Te parece?” Leire respondía con el silencio y Pablo le comentaba: “No te preocupes, era solo una broma”.

