Leire Díez confiesa cómo vivió la noticia del encarcelamiento de Santos Cerdán

Tras meses alejada de los focos, Leire Díez se sienta en el plató de 'Todo es mentira'

Leire Díez rompe su silencio tras conocerse que un juez la investiga por su presunta interferencia en la causa contra el hermano de Sánchez

Leire Díez, una de las protagonistas de la polémica que rodea al PSOE ha visitado el plató de 'Todo es mentira' tras varios meses alejada del foco mediático. Leire rompe su silencio y cuenta qué ha hecho durante estos meses y se pronuncia sobre el ingreso en prisión de Santos Cerdán.

Leire se pronuncia sobre su tiempo alejada de los medios: ''Yo ya dije que iba a desaparecer, porque bueno, que ese movimiento mediático que había surgido desde luego no había surgido por propia voluntad. Venía precedido de la publicación de unos audios en una reunión privada, en un despacho de abogados, en una investigación que estaba haciendo y por lo tanto, no era algo que yo hubiese previsto. Yo esperaba que baje todo lo que tuviera que bajar a que pasara todo lo que tuviera que pasar''.

''He seguido investigando, obviamente, hemos seguido viendo todas las cosas que estábamos haciendo. He seguido, pues en silencio. Lo que pasa que bueno, ahora es evidente que en el curso de los acontecimientos, en algunas cosas parece que da la razón a los que estábamos investigando algunas cosas. Y yo creo que ahora es buen momento para explicarlo'', añade Leire.

Además, se pronuncia sobre lo difícil que se le ha puesto investigar ahora que no es anónima: ''A veces es más difícil porque efectivamente pierdes el anonimato, pero también es verdad que en ocasiones es incluso un poco más fácil porque hay gente que te llama y te cuenta cosas que probablemente antes no te conocía y no te las contaba. Quiero decir que tiene esa esa doble vertiente. Hubiese preferido la del anonimato, también te lo digo''.

Leire Díez rompe su silencio sobre la entrada en prisión de Santos Cerdán

Por otro lado, Leire se pronuncia en 'TEM' sobre el reciente encarcelamiento de Santos Cerdán y revela cómo vivió la noticia: ''Bueno, pues supongo que como lo vivió muchísima gente, pues con preocupación, sorpresa, porque desde luego, hasta entonces se había mantenido que no había nada''.

''Es un informe muy grande el de la UCO. Estudiar ese informe de la UCO, cuesta. Yo vengo de estudiar muchos informes de la UCO para averiguar muchas de las cosas que estaba investigando, y como todo, pues van surgiendo luego cosas, preguntas sobre todo yo, en esta cuestión del encarcelamiento de Santos Cerdán y en ese informe de la UCO, yo cuando me preguntan muchos compañeros, '¿tú qué opinas?' solo hago preguntas, preguntas que a mí ese informe no me responde y preguntas que yo a mí misma todavía no me sé responder'', aclara Leire Díez.

Leire revela qué le han contado los abogados de Santos Cerdán

La que fuera militante socialista, ha explicado durante su entrevista en 'Todo es mentira' todo lo que le han contado los abogados de Santos Cerdán sobre su entrada en prisión, y en concreto, sobre cómo se encuentra allí el exsecretario de Organización del Partido Socialista.