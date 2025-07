Leire Díez se ha pronunciado de manera contundente sobre la filtración de los audios que tanto han dado que hablar

Leire Díez confiesa que vivió la noticia del encarcelamiento de Santos Cerdán ''con preocupación y sorpresa''

Leire Díez ha visitado el plató de 'Todo es mentira' tras varios meses alejada del foco mediático. La que fuera militante socialista ha roto su silencio y se ha pronunciado, entre otros muchos temas, sobre la filtración de los polémicos audios.

Pablo González Batista le ha lanzado una pequeña pulla sobre su labor de investigación: ''Me ha llamado la atención que tú hables de tu trabajo y de tu labor de investigativa como una labor periodística, cuando estabas ofreciendo a cambio de información, favores o prebendas de fiscales y jueces. Eso tampoco me parece, hablo desde el periodismo, una herramienta muy ética''.

Leire se ha defendido de las acusaciones: ''Un audio en un despacho de abogados en el que Hamlyn, en otro periódico, ha dicho que él no autorizó ni a grabar ni a difundir, vale, y ninguno de los que estábamos allí autorizamos ni a grabar ni a difundir''.

''Una te voy a decir, algunos de esos medios que publicaron esos audios, cuando salgan las cintas de sus conversaciones, nos llamará poderosamente la atención. Se trata de que esto era una conversación privada frente a un titular público que dice que yo manipulé de fraude el voto por correo'', continúa defendiéndose.

El presentador se ha pronunciado tras sus palabras: ''Los periodistas, en general, no actuamos así'', pero ella ha continuado: ''Bueno, Pablo, te sorprenderías, créeme, es verdad que muchos probablemente no. Y te vuelvo a repetir que yo probablemente hubiese hecho las cosas de otra manera. Y la vida es un aprendizaje y seguro que sí, que yo tenía que haberlo hecho de otra manera, en ningún caso se sospechaba que esto estaba siendo grabado, por supuesto, que si alguien me hubiese oído en un audio una conversación decir que yo hablaba en nombre de Pedro Sánchez, vamos, hubiese salido''.

''La primera vez que sale este audio, está precedido de una llamada que le hacen a Javier y le dicen que alguien nos ha vinculado a él y a mí con con Santos Cerdán cuando no tenemos absolutamente ningún tipo de relación de nada. Entonces cuidado, porque aquí hay muchos intereses. Incluso a veces el fuego amigo no ayuda'', explica la que fuera militante.

Además, Leire advierte: ''Una cosa te voy a decir, estamos entrando en un terreno peligroso con el tema de los audios, porque claro, a mí nadie me ha escuchado un audio que yo haya filtrado ni que yo haya... y yo tengo conversaciones, claro que tengo conversaciones con autorización de las personas en las que hemos estado en la reunión y jamás las he utilizado porque creo que eso no se puede hacer porque creo que debe haber límites''.