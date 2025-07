Compartir







Tras meses alejada del foto mediático, Leire Díez ha dado un paso al frente y se ha sentado en el plató de 'Todo es mentira' para romper su silencio tras la polémica y reciente encarcelación del exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán.

Leire cuenta que ha hablado con los abogados de Santos Cerdán y revela cómo se encuentra en prisión: ''Yo ya tenía relación con Jacobo. Bueno, a mí lo que me han dicho es que él se ha adaptado más o menos bien dentro de las circunstancias''.

''A mí lo que me dicen, y bueno me llama la atención, es que la orden que les han dado, que yo creo que eso ya Jacobo lo ha explicado a más medios, es que él no quiere salir de allí con un acuerdo sino que lo que quiere es salir es cuando se demuestre que él no se llevó nada''.

''Bueno, esto no quiere decir nada porque puede ser también una estrategia, pero desde luego es ese el acuerdo. A mí lo que me dicen es que dentro de lo que cabe está tranquilo'', afirma Leire sobre el estado actual de Cerdán dentro de prisión.

Además, se pronuncia sobre lo que dice Cerdán de que se siente vigilado dentro de prisión: ''No lo sé. Yo lo que sí que he leído y que sí que conozco es que se había pedido por parte de la UCO que se anticiparan las visitas que recibe Cerdán en prisión y que parece ser que el magistrado Leopoldo Puente ha dicho que se haga lo que se suele hacer y que entonces Instituciones Penitenciarias se ha dicho que no''.

Leire Díez confiesa cómo vivió la noticia de la entrada en prisión de Santos Cerdán

Leire ha explicado que cuando se enteró del encarcelamiento de Cerdán se lo tomó con ''preocupación y sorpresa'' porque, según narra, hasta ese mismo instante todo ''se había mantenido en que no había nada'' en contra del exsecretario de Organización del Partido Socialista.