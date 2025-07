Christian Lesaec, de Damnificados Horta Sud Dana, ha entrado en directo en 'Todo es mentira'

José Muñoz, del PSOE de Valencia, contra Feijóo tras su "visita clandestina" a las zonas afectadas por la DANA: "Está utilizando la tragedia"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, se ha reunido este miércoles con asociaciones de víctimas de la DANA de Valencia, como la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud-Valencia. El encuentro ha tenido lugar pocas semanas después de que fuese solicitado, a principios de julio.

Para conocer a fondo cómo ha ido la reunión, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Christian Lesaec, presidente de la asociación de Damnificados Horta Sud Dana, que explica detalladamente todo lo que ha ocurrido y cómo ha transcurrido el encuentro con el presidente del PP.

Respecto a qué sensaciones tienen después de haberse visto con Feijóo, el presidente lo ha explicado: ''Ha sido una reunión larga, hemos estado hablando de muchos temas. La conversación ha sido cordial, ha sido amigable. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo y otras en que sí. Hemos llegado a un acuerdo, ha sido una buena reunión''.

''Pensamos que va a ser positivo porque nos llevamos un punto que para nosotros era importante. Nosotros le hemos explicado al señor Feijóo que en Valencia la ministra de Transición nos presentó el Plan de Resiliencia para la reconstrucción tras la DANA, en cambio, la Generalitat Valenciana elaboró otro plan, que es el plan en Endavant. Este fue presentado y en cambio, las asociaciones no fuimos invitadas''. añade el presidente de la asociación.

Además, explica a qué se ha comprometido el presidente del PP: ''Él sí que se ha comprometido, y para nosotros es importante, a hablar con el gobierno de Carlos Mazón, en este caso para intentar que haya un acercamiento al Gobierno de España y que en lugar de haber dos planes, haya un único plan fruto de la colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, que es lo que nosotros estamos pidiendo desde un principio''.

También se pronuncia sobre la petición de la dimisión de Carlos Mazón: ''Hemos hablado de lo que es la dimisión. No es posible porque la dimisión debería de presentarse o pedirse al propio Carlos Mazón. Sí que hemos hablado de la posibilidad del cese y él lo que nos ha dicho es que no se puede porque él no puede cesar a un parlamentario''.

Por otro lado, el presidente de la asociación explica que Feijóo ha estado de acuerdo con ellos en que la gestión de la Generalitat ''no actuó correctamente'' en ciertos aspectos, pero añade que el presidente ha admitido que tendría que haber sido el Gobierno de España el que tomase las riendas y no lo hizo.