ValenciaHan pasado meses desde de la DANA que dejó 228 víctimas mortales en Valencia el pasado octubre. Desde entonces han salido a la luz historias de lucha, de reencuentro, de tragedia y de felicidad. La de hoy es la de María, una mujer que sufrió una pérdida muy dolorosa, la de su hija Janine. O más bien dos, porque estaba a punto de dar a luz, informa en el vídeo Manu Reyes.

Además del dolor que la acompaña a diario, María sigue peleando en terreno judicial. Pide que se reconozca la vida de su nieta como una más de las víctimas mortales de la DANA. La bebé tendría ya cerca de ocho meses.

María lidia con la pérdida de su mayor ilusión: "Cada día las visito en el cementerio"

Este martes, día 29, se cumplen exactamente nueve meses desde la inundación. Nueve meses desde que María Rodríguez perdió a su hija Janine, embarazada de casi nueve meses de su futura nieta Scarlett. A la salida de la misa mensual de recuerdo, cuenta cómo se siente a Noticias Cuatro. "Es muy duro", afirma, "me arrebataron a mi hija y a mi nieta. La bebé ahora mismo tendría unos ocho meses".

María se rompe al recordar el dolor que ha vivido a diario todo este tiempo. Relata como va a visitarlas al cementerio casi todos los días. Ellas eran la mayor ilusión de su vida. "La recuerdo todos los días como si fuera anoche", dice. Comparte también sus mecanismos terapéuticos para lidiar con la pérdida: "Llevo cosas a su tumba y estaba pensando, por el día de su cumpleaños, el 8 de agosto, en llevar una tarta".

Lucha para que se reconozca Scarlett como otra víctima mortal

El tiempo avanza para todos, pero para ella se quedó parado. Eso sí, además del dolor también tiene entre manos una lucha: sigue reclamando que Scarlett sea reconocida como una víctima más. "Estoy esperando que me diga algo la jueza, pero no dice nada. El caso de Scarlett impresiona mucho porque desde un principio deberían contarla porque es una vida más", asevera.

Y María rompe a llorar: "Las echo de menos. Me hubiera gustado conocerla pero no llegué a hacerlo. Solo la vi en ecografía". Nueve meses después sigue recordando lo más valioso que perdió: a su hija y su futura nieta. Algo que, nos confiesa, no olvidará ni en meses ni en decenas de años, ni en toda su vida.