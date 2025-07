El matrimonio, de avanzada edad, llevaba 67 años viviendo en esa casa

Valencia se manifiesta en su octava marcha contra Carlos Mazón y su "negligente gestión" en la DANA

Compartir







ValenciaJosé y Pilar llevaban 67 años viviendo en la misma casa, en Paiporta. La DANA del 29 de octubre arrasó la vivienda, volviéndola inhabitable y ahora, 242 días después, han podido volver a vivir en ella. El emotivo regreso ha sido grabado por su nieto David, según informa Manu Reyes en el vídeo.

La pareja, de avanzada edad, fue rescatada de la riada la noche de la catástrofe. Sus familiares desconocían si se encontraban con vida. Él, con Párkinson, y ella, con Alzheimer, celebran ahora la vuelta a hogar con un petardeo, "como buenos valencianos".

PUEDE INTERESARTE Padre e hijo, unidos por un tatuaje del árbol que les salvó la vida durante la DANA

Emoción y lágrimas al recordar todo lo que han pasado

Entre la terrorífica imagen de cómo Pilar y José eran rescatados de su bajo y la del milagro de volver a estar viviendo en él, han pasado nada más y nada menos que 242 días. Lleno de alegría, el matrimonio vuelve a su hogar que queda inaugurado por segunda vez con José cortando la cinta que cruza de lado a lado la puerta.

PUEDE INTERESARTE Acceder a las casas en Picassent, imposible después de ocho meses de la DANA

Lo acontecido la noche del 29 de octubre mantuvo a toda la familia en vilo. Lo recuerda bien su nieto, David Loras: "La casa quedó inhabilitada por completo, los pudieron sacar y tuvieron una gran suerte de poder salvarse. Hasta el día siguiente no supimos nada de ellos, temíamos mucho". Es él quien ha preparado ahora el emotivo regreso y quien ha grabado las imágenes de alegría de la pareja volviendo a entrar en su casa de toda la vida reformada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Celebran la vuelta a la casa que ha sido testigo de toda su vida

José se emociona al pensar que, por fin, van a poder volver a su casa. "Esto para nosotros es un palacio", afirma, refiriéndose al valor sentimental de esas paredes. "No puedo evitarlo tengo que llorar", confiesa él. Pilar tiene Alzheimer y demencia y no es consciente de lo ocurrido. Pero a mitad de entrevista, al ver a su marido emocionado, no puede evitar consolarlo y le abraza. Ambos podrán pasar sus últimos años juntos en el que ha sido su hogar durante 67 años. "Yo no me lo creía", asegura José.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Para celebrar la vuelta "al principio, como buenos valencianos, tiramos una traca y acto seguido cortaron la cinta para inaugurar la casa", relata David. "Es una alegría tenerlos aquí de vuelta", resalta. La familia al completo ha venido a la casa para reinaugurarla.

252 días después, caminar por la zona cero y cruzar cada portal es encontrar historias duras de pérdidas, pero también de alegrías, como esta. Después de tanto, esta familia vuelve a su nido.