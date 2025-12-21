Marina Lacerda, víctima del 'caso Epstein', ha relatado en 'Noticias Cuatro' los abusos sufridos desde los 14 años

Marina Lacerda, considerada la víctima menor número uno en la investigación contra Jeffrey Epstein, ha hablado con 'Noticias Cuatro' sobre los abusos sexuales que sufrió cuando era tan solo una adolescente. De origen brasileño, tenía solo 14 años cuando conoció al empresario estadounidense en su mansión de Manhattan.

Su testimonio en 2019 fue clave para procesar y encarcelar a Epstein. En declaraciones a 'Noticias Cuatro' ha contado cómo le conoció en su mansión de Manhattan y cómo él le pedía que le trajera a otras menores de edad como ella. Al cumplir 17 años, Epstein le dijo que era demasiado "vieja" para él.

El testimonio de Marina Lacerda

Según el testimonio de Marina Lacerda, él buscaba chicas menores para que le hicieran masajes a cambio de 300 euros. En su primer encuentro intentó abusar de ella. Pero Marina, inmigrante brasileña, necesitaba dinero y volvió a la casa. Los abusos sexuales duraron tres años. Cuando cumplió los 17, el depredador sexual le dijo que ya no quería estar con ella porque era "demasiado vieja para él".

Tras años de investigación y de silencio, varias víctimas han roto el silencio. Marina hoy lo hace en 'Noticias Cuatro'. En 2019, el FBI se puso en contacto con ella. Su testimonio fue decisivo para poder acusar a Epstein y llevarle a prisión provisional, donde se suicidó.

En la investigación, Marina figura como la víctima menor número uno. Asegura que muchas otras mujeres sufrieron abusos, pero no se atreven a denunciar. Según esta mujer, hay otras víctimas que son "brasileñas, dominicanas, colombianas y no quieren hablar".

Además, Marina Lacerda denuncia que los "poderosos" intentan bloquear la investigación. Como el resto de las víctimas, pide que se sepa todo para que una red criminal así no vuelva a abusar de menores.