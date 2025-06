Guillem, tatuador e hijo de Antonio, le ha regalado a Ximo un tatuaje de Odín, el padre de los dioses nórdicos

ValenciaLa noche de la DANA se vivieron escenas de tensión, acción y valentía en toda Valencia. Una de ellas fue el rescate que protagonizó Joaquín Rodríguez -Ximo- en un garaje de Paiporta, donde ahora las viviendas están colapsadas. Liberó a Antonio Ortiz, quién, como informa en el vídeo Manu Reyes, estaba atrapado en el piso inferior de su edificio tras bajar a por una herramienta de trabajo.

Ahora el hijo de Antonio, tatuador, les ha juntado y le ha regalado a Ximo un enorme tatuaje como homenaje y agradecimiento. Desde ese momento, el joven ha pasado a ser como parte de la familia. "Mi mayor satisfacción es que Guillem y su padre se puedan reencontrar, asegura.

"Ten ía que sacar a esa persona como fuera", confiesa Ximo

La DANA convirtió el garaje de Antonio en una trampa mortal pero Ximo, que escucho gritos, salvó su vida en los últimos instantes. Así lo cuentan las propias víctimas: "En el garaje se escuchaba 'socorro que me ahogo' y yo tenía que sacar a esa persona fuera como fuera'". Antonio asegura que esos momentos "siguen dándole vueltas en la cabeza".

Preguntado por la peligrosidad de la maniobra, Ximo destaca que salvar una vida le podía más. "No podría mirarme al espejo sabiendo que una persona habría muerto estando yo presente", afirma. La buena acción salió bien y hoy, por suerte, toda la familia disfruta de poder reunirse. La mujer de Antonio, Caridad, se emociona al pensar que si hoy están juntos es gracias a él.

Un homenaje grabado en la piel

A Guillem, la catástrofe le pilló en Canadá de viaje. La sensación de angustia al no poder hacer nada desde la lejanía se le ha quedado grabada: "Mi padre decidió bajar a por la herramienta de trabajo, me llamó mi madre diciendo que no podía verle y estuve casi una hora pensando en que nunca iba a volver a salir".

Por ello, Guillem, que es tatuador, ha querido grabar ahora un homenaje en la piel de Ximo para agradecerle nada más y nada menos que poder abrazar a su progenitor. Le ha regalado un enorme tatuaje de Odín, el padre de los dioses nórdicos. "Es el tatuaje más importante de mi carrera porque es para quien salvó la vida de mi padre", asegura.

Que sea el padre de los dioses no es casualidad. Y es que Ximo es ahora un miembro más de la familia. "Es otro hijo que tengo", dice Antonio sobre "Ximo, el Salvador". Otra de tantas historias de vidas que se salvaron in extremis, de familias que pueden volver a unirse. Abrazos que ya nunca darán otras 229 personas.