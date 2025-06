Cada día 15 autobuses salen de la localidad con los antiguos alumnos hacia colegios de otros pueblos

ValenciaLa DANA del pasado octubre dejó marca en todas las estructuras cercanas al barranco del Poyo. Algunos edificios quedaron más dañados que otros. En el caso del Colegio Luis Vives, en Massanassa, la totalidad de la edificación va a tener que ser demolida por causa de la riada. Hoy, los antiguos alumnos, sus padres y sus profesores han organizado una emotiva despedida al lugar donde dejan tantos recuerdos, según informan Lydia Cruz y Manu Reyes en el vídeo

Han traído dibujos, objetos personales, flores y, sobre todo, mucho cariño para dar, al menos de forma simbólica, al centro que fue su hogar tantos años y en el que dejan tantos recuerdos. Los padres piden la construcción de un nuevo centro cuanto antes.

Los más pequeños recuerdan el colegio con cariño

"Está destruido tras la DANA y pues me da mucha tristeza". Las palabras de esta pequeña alumna del Luis Vives son el sentir general de todas las personas que se han congregado hoy para la despedida a su colegio de Massanassa. La joven Greta se ha acercado con su familia "a colgar un dibujo para recordar el cole". También ha venido hasta aquí una exalumna: "Yo me he pasado años aquí y me da penita", afirma.

Ante la pregunta de si lo echarán de menos, la mayoría asienten y otras, como Valentina, dejan escapar un "mucho". No necesitan demasiadas palabras para hacernos entender cómo se sienten. "Es triste", susurran. Sus padres son conscientes del desajuste que representa la situación para los niños. "Cada vez que pasan, ellos tienen pesar", afirma Mercedes San Juan, madre de una alumna. Frases como "jolín, mi cole, que se lo llevó el agua" se repiten demasiadas mañanas.

La estructura está tan dañada que es imprescindible demolerlo

El centro educativo fue arrasado por la riada del 29 de octubre y lleva 220 días destruido y generando peligro. La maleza crece entre sus antiguas paredes que están tan dañadas que ya han provocado la muerte de un operario. La única solución segura es su demolición total.

En medio del adiós, María Carpio, del AMPA, asume el deber de mirar al futuro y exigir soluciones para los que se han convertido en exalumnos. "Al final es un colegio que llevaba aquí 50 años. Lo van a derruir no sabemos cuándo, han pasado siete meses desde la DANA y sigue estando en las mismas condiciones", asevera.

Hora de construir un nuevo centro

Y es que las familias quieren recordar que necesitan volver a tener un colegio cerca cuanto antes. Por el momento, los muchachos que estudiaban aquí han sido reubicados en otros centros cercanos del municipio y de pueblos cercanos. "Ahora mismo, cada día salen de aquí 15 autobuses, cada uno hacia a un sitio", explica Carpio, y aclara que lo que quieren las familias es que las autoridades y la Generalitat "se comprometan, y que el ocho de septiembre los niños empiecen el curso aquí", en un nuevo centro que sustituya al Vives.

O, al menos, que lo intente, porque lo vivido aquí solo quedará en la memoria de alumnos y profesores. Historias entre unos pasillos que no volverán a escuchar risas de niños. Lo que toca ahora, según una joven alumna, es "recordar los momentos bonitos". Con una sonrisa y algo de esperanza piden volver a tener un lugar donde crear lazos y disfrutar las primeras aventuras de sus vidas.