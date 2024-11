Indignación en Massanassa tras la muerte de un operario: ¿tenía orden de derrumbe el colegio que colapsó?

La investigación por la muerte de un trabajador - tras el derrumbe de uno de los colegios afectados por la DANA- continúa en Massanassa. La Generalitat asegura que no había riesgo de “colapso”, pero el ayuntamiento dice que sí. Según informa Manu Reyes, los vecinos sostienen que había una alerta desde el siete de noviembre de no transitar por el riesgo.

Surge la polémica de nuevo por la gestión de la DANA. Los vecinos de Massanassa reciben a gritos a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por la muerte de un operario después del derrumbe de un colegio. Los alumnos no habían vuelto a sus aulas y habían sido reubicados en otros colegios.

Tras el derrumbe, la indignación entre los vecinos ha vuelto a brotar. Si se observa el edificio desde arriba, se ve la estructura derrumbada que unía las aulas con el gimnasio. Hoy, ya no se puede pasar dentro del colegio Lluís Vives y Ausiàs March pero, hace tan solo cinco días, sus pasillos estaban llenos de barro junto a las puertas y ventanas rotas. En las paredes, pintados con barro, se leen insultos contra Mazón.

El ayuntamiento prohibió la entrada al centro por riesgo de derrumbamiento. Ni el presidente valenciano, Carlos Mazón, ni el conseller José Antonio Rovira han visitado la zona. La ministra de Ciencia, Diana Morant , ha querido destacar que “Mazón no se atrevió a pisar ese centro y a acompañar a una víctima más”. “Estaban haciendo lo que nos pidió el ayuntamiento y que nos están pidiendo que es la limpieza exterior”, señala José Antonio Rovira, conseller de Educación.

“En ningún momento había un informe de que el edificio tuviese un riesgo de colapsar”, especifica Rivera. Unas palabras que no comparte el alcalde de Massanassa. “El edificio ha sido revisado por arquitectos de la Consellería y ha catalogado como rojo el centro, lo que quiere decir que hay que derruirlo”, recalca el alcalde de la zona, Francisco Comes. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, subraya que el ministerio no veló lo suficiente por el operario fallecido.