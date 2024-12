Entre las nueve y las once de la noche, los presos forzaron los barrotes de las ventanas de sus celdas utilizando unas barras metálicas y mancuernas que habían sustraído del gimnasio, que está en el patio. A estas instalaciones solo entran 3 o 4 internos al mismo tiempo y les cierran por dentro. A la salida les cachean, por lo que investigan si podrían estar compinchados con algún trabajador del centro.

Tras forzar las rejas se descolgaron utilizando varias sábanas anudadas hasta un patio, que tiene ángulos ciegos, es decir, que no se ven a través de las cámaras de seguridad. La electricidad del vallado no funcionaba y tampoco las alarmas, que no saltaron en ningún momento.