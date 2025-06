“Estoy dolida porque así siete meses después no se puede vivir aquí", lamenta Neus Rollo

CatarrojaLos vecinos de Catarroja siguen indignados siete meses después de la DANA. Ayer se encararon con el ministro Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a los que han acusado de no actuar ante los problemas tras la riada, según informa Manu Reyes. “Cada vez que llueve sale la mierda y no hacen nada”, denuncia Neus Rollo. Una situación que empeora con el calor.

“Estoy dolida porque así siete meses después no se puede vivir aquí. Cada vez que llueve esto es una pesadilla constante porque no sabemos qué va a pasar”, lamenta Rollo. Tengo un nene de dos años y esto es malo porque es CO2 lo que se está respirando”, añade.

"Estamos desilusionados, cansados de pedir ayuda”, afirma Neus Rollo

Neus Rollo es una de las afectadas por la DANA. Cuando llueve, su casa se llena de residuos. “Estamos deshechos. Estamos desilusionados, cansados de pedir ayuda”, confiesa. Los sumideros siguen sin funcionar bien. “Están mucho mejor de lo que estaba, pero con mucho trabajo todavía porque hay zonas conflictivas que antes de la DANA ya siempre cada dos por tres teníamos”, señala Jesús Martínez, técnico de saneamiento.

Tan solo se necesitan unos minutos para que las calles se queden anegadas. Se trabaja en la reconstrucción y por fuera todo parece estar mejor pero, en cuanto entramos dentro y buscamos historias, encontramos todo lo que queda por hacer. Estos problemas les recuerdan todo lo que queda por hacer, lo que vivieron y lo que sufrieron. Es el caso de Rosario.

“Es desagradable total y se te encoge el alma. Yo tengo imágenes grabadas que me puse a verlas tranquilamente y se ve por ahí a un hombre pidiendo ayuda en el agua”, reconoce Rosario. 219 días después, hay alcantarillados que todavía no están despejados y calles que se anegan en unos municipios que piden que no se les olvide.