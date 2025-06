Helen y su madre de 88 años quieren recuperar el hogar en el que casi pierden la vida

Medio año después de la DANA los afectados siguen muy lejos de la normalidad: vidas paralizadas y abandonadas

PicassentAlgunos lugares afectados por la DANA siguen con problemas sin resolver 237 días después de la riada. En algunos no han entrado ni siquiera los servicios de limpieza. Ese es el caso de la calle Omet en Picassent, donde las vías más cercanas al barranco siguen destrozadas, según informa Manu Reyes.

Los vecinos no pueden acceder a sus casas ocho meses después de la DANA. Los residentes no pueden ni recorrer 200 metros andando ante los destrozos que causó la riada.

Los vecinos de Picassent piden recuperar sus casas

“Aquí podéis ver la marca de hasta dónde llegó el agua. Derribó un tabique hace ocho meses y no tenemos accesos las casas. No hemos podido ni limpiar, yo aquí he pasado mi juventud, también mi hermana, mis padres. Mi madre desgraciadamente falleció sin saber lo que había ocurrido. Se lo ocultamos porque si se lo decimos la matamos”, confiesa José Luis Guaita, uno de los vecinos afectados por la DANA. Los vecinos no comprenden cómo no les dan solución algo que plantean en plenos del ayuntamiento como este de hace cuatro meses con este resultado. "Desde entonces no sabemos nada. Siempre son excusas", lamenta Ricardo Gómez Meliá. otro de los afectados.

Helen y su madre de 88 años, impedida, quieren recuperar el hogar en el que casi pierden la vida. “Yo quiero en mi casa, yo no quiero que me dejen ninguna y mucho menos durante un año. Damos un año y luego cuando pase el año ya os buscáis la vida. Claro, al no haber acceso no podemos entrar en las casas a arreglarlas que, de hecho, están precintadas porque no hay acceso”, explica Elena Gómez, otra vecina afectada. Mientras los meses avanzan en la calle Omet de Picassent, el recuerdo y las consecuencias de la DANA siguen sin solución.