El Tribunal Supremo confirmaba el pasado martes el procesamiento a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por una revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Tras lo ocurrido, Pablo Echenique ha querido dar su opinión en 'Todo es mentira' y se ha pronunciado sobre el informe de la UCO que afirma que el fiscal borró sus mensajes el día que el Supremo le encausó: ''Borrar los mensajes puede ser poco vistoso, puede hacer sospechar, yo lo entiendo, pero es legal. Si yo ahora quiero borrar todos mis mensajes, tengo derecho a hacerlo y no hay ningún problema''.

''¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay? Hay cero pruebas, no hay ni un solo correo ni un solo Whatsapp del fiscal enviando esos datos. Hay 10 periodistas que dicen que la persona que les pasó la información no es el fiscal general de Estado, es lo que hay'', añade Echenique.

Y se pronuncia de manera contundente: ''Esto es lawfare y lo sabéis. En este programa he sido durísimo con el caso Koldo, que creo que es un caso gravísimo de corrupción del PSOE. Pero yo no voy a hacer lo mismo que hizo el PSOE, que fue negarlo. Por lo que hay de momento, a lo mejor más adelante tengo que cambiar de opinión, pero en estos momentos, por lo que hay, no hay nada''.

''No he valorado si los indicios son o no suficientes. Yo he dicho lo que hay, los hechos y lo que hay es que no hay ni un solo mensaje y hay 10 periodistas que dicen que una persona diferente al fiscal les pasó la información. Eso es lo que hay ahora, que cada uno decida si eso es suficiente para imputar o no'', explica, tajante, Pablo Echenique.