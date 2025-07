Defiende que los audios están "totalemente descontextualizados" y asegura que esto ha sido "la gota que ha colmado el vaso"

José Luis Ábalos desvela en exclusiva si está abierto a pactar con la Fiscalía: "Voy a defender mi inocencia hasta el final"

Compartir







Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ha pedido al Supremo el secuestro de sus últimos audios filtrados, así como la prohibición a los medios de hacerlos públicos. Su abogada, Letizia de la Hoz, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para analizar estas últimas filtraciones: considera que se trata de una gravísima intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad personal y familiar.

Unos audios que han hecho "que se le acuse de violencia de género", algo que para Letizia es "terrible": "Es la gota que ha colmado el vaso, pero no es la primera vez que sucede, es la segunda", decía antes de recordar cuando se tildó a Koldo de "maltratador" y se le acusó de "ejercer violencia sobre Patricia", su exmujer.

"Lo que tenemos que hacer es poner freno a esto, porque esto es una barbaridad. Decir que Koldo, que además se ha caracterizado por estar años en la lucha contra la violencia de género siendo escolta de mujeres maltratadas, es un maltratador... Esto necesito pararlo. Yo defiendo a Koldo en los juzgados, es donde le tengo que defender, pero claro, le tengo que defender en los medios de comunicación porque son los medios los que le están colgando el sambenito de maltratador", ha asegurado.

Letizia de la Hoz: "Están destruyendo la vida de una persona"

Acto seguido, ha comentado cuáles han sido las medidas tomadas al respecto: "Hemos solicitado al Supremo medidas cautelares para que se prohiba la publicación de estos audios. Los audios están totalmente descontextualizados".

"No es justo lo que se está haciendo. Yo no pretendo blanquear la figura de Koldo, la defensa la haré en el juzgado. El despropósito de que, por segunda vez, se le tache de maltratador... Me veo en la obligación de decir 'hasta aquí, dejad de publicar audios que no sabéis de dónde vienen, que no sabéis el contexto, que están destruyendo la vida de una persona", finalizaba.