La reflexión de José Luis Ábalos en 'Todo es mentira' tras el robo en casa de su hija: "No se respeta la intimidad de las personas"

José Luis Ábalos ha entrado en directo en 'Todo es mentira' tras el robo producido la madrugada de este martes en su casa de Madrid. Se trata del domicilio donde reside actualmente su hija, que estudia en la capital. Tras comentar las últimas novedades y lanzar una reflexión sobre el derecho a la intimidad, el exministro ha repasado otros temas, como los nuevos audios de Koldo o su querella contra Puente.

Antes de despedirse, Pablo González ha aprovechado la ocasión para preguntarle por su estrategia de defensa y si continúa descartando a toda costa un pacto con la Fiscalía: "Tengo una voluntad tremenda de colaborar. Me gustaría acabar con este calvario. No acabo de entender de qué me tengo que incriminar", ha comenzado.

"Hay una cuestión muy clara que yo me planteo. La investigación de un delito debe partir siempre de la existencia notoria del delito. Si aparece un cadáver, o una agresión, o incluso un fortuna grande, puedo entender que se investigue. En este caso debería ser el dinero. Yo me pregunto: ¿dónde está el cuerpo del delito en mi caso?", continuaba.

José Luis Ábalos: "No tengo ni segunda residencia"

Acto seguido, hacía referencia su domicilio, en el que vive "desde hace casi 40 años": "Sigo viviendo ahí. Y ahora, a pesar de haber vivido este continuo acoso, mucha gente me decía que me fuera a otra parte un tiempo. ¿Y dónde quieres que me vaya? Yo no tengo ni segunda residencia".

"¿Dónde está mi patrimonio? ¿Dónde está mi enriquecimiento? ¿El dinero? Eso no se puede esconder, no se puede disumular. Por lo tanto, claro que voy a defender mi inocencia hasta el final", ha asegurado en exclusiva en 'Todo es mentira'.

Para finalizar, el presentador le lanzaba una última pregunta invitándole a compartir cuál sería el final que le gustaría para esta historia: "Lo de mi honor personal lo veo ya muy difícil. Esto no ha sido casual, es una campaña orquestada muy bien montada. Esa batalla la peleé mucho en un principio, pero hace tiempo que la di por perdida. ¿La política? Ya renuncié hace tiempo. Las decepciones se me acumulan. Mi ambición es salir a la calle y pasear sin que nadie se fije en mí. Esa es mi gran ambición hoy por hoy".