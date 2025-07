El exministro ha entrado en directo en el programa y no ha dudado en pronunciarse: "Se está violentando su intimidad"

La madrugada de este martes, el piso en el que reside en la actualidad la hija de José Luis Ábalos ha sido asaltado. El exministro ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para contar cómo se encuentran tras lo ocurrido y qué detalles conocen hasta el momento. Además, ha analizado su querella contra Puente por la auditoría que le incrimina por el caso de las mascarillas.

Al hablar del robo en casa de su hija, Ábalos se refiere más bien a "un asalto": "Aquí se está entre mal y peor. La policía científica está actuando, recogiendo muestras y analizando este asalto, no sé si exactamente un robo, da la impresión de que más bien se trata de un asalto. Mucho rebusque de papeles, mucho daño, no lo sé... Voy a repsetar la investigación, no quiero hacer conjeturas, pero sí llamar la atención sobre algo que me preocupa respecto de los demás".

José Luis Ábalos: "Se está violentando la intimidad de mi hija"

Acto seguido, no dudaba en compartir qué es eso que le inquita: "A mí me afecta, lo sufro en particular, y es todo este caso que dura 18 meses sin un solo día de descanso. La intimidad de las personas no se respeta. He visto el vídeo, lamento mucho quien haya filtrado, lamento también su difusión. Se está violentando la intimidad de mi hija, que es muy joven y no tiene por qué ver sus fotos, sus cosas, las de toda una vida, así de violentadas y expuestas públciamente".

Como ya hemos indicado, ese domicilio es la residencia actual de su hija, quien se encuentra estudiando en la capital: "Esa es su residencia, y durante todo este tiempo no ha habido ningún escrúpulo, ningún pudor, en señalar su domicilio. Hoy mismo, en algún medio se ha puesto la dirección completa", ha asegurado.

"El acoso en la puerta de mi casa limita mi libertad"

"Me duele porque es mi hija, pero yo también lo he estado sufriendo 40 días seguidos, con las cámaras en la puerta de mi casa, sin que hubiera ningún acontecimiento público que justificara el acoso en la puerta de mi domicilio, que no deja de ser una forma de controlar mis movimientos y, por l otanto, limitar mi libertad ambulatoria. Además, sin ningún pudor. No hay ningún respeto", añadía.

"Todos seguimos manteniendo nuestros derechos intactos. ¿O estamos apostando por el siglo XVI? ¿Podemos esperar a que haya una sentencia o al menos que se abra un juicio? Lo digo con preocupación".