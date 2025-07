Compartir







La mañana de este lunes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han comparecido para analizar el curso político. El presidente lo ha hecho desde Moncloa, y el líder del PP ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Ambos han hecho balance del año. Un balance que no ha dudado en comentar Pablo Echenique, colaborador de 'Todo es mentira' y exportavoz de Podemos.

Pablo González le ha invitado a comenzar posicionándose y reconociendo con cuál de los dos discursos está "más de acuerdo": "Feijóo miente, esto es evidente. España no está sumida en el caos. Una parte de lo que dice el presidente es verdad, por ejemplo hay buenos datos de empleo y de PIB, pero yo creo que se equivoca no empatizando con millones de españoles que, aunque tengan un trabajo, no pueden pagar una vivienda, no se pueden ir de vacaciones, ven cómo baja su poder adquisitivo", ha comenzado.

"No empatizar con esa gente, y más grave todavía, no llevar a cabo medidas, porque este Gobierno no ha hecho nada por resolver el problema de la vivienda, además de demostrar que no entiendes tu país, que no estás conectado con la gente, le da mucho aire a la derecha y la extrema derecha", ha continuado.

Algo que le lleva a pensar que "el presidente hace un flaco favor al bloque progresista diciendo que está todo bien y que España es perfecta y que todo el mundo vive una época dorada. Creo que se equivoca haciendo eso".

Ha sido entonces cuando el presentador le ha preguntado si, a día de hoy, en Podemos se siguen considerando parte del bloque progresista: "Nosotros somos de izquierdas, que es algo más serio que ser progresista", ha asegurado.