Leire Díez entras en directo en 'En boca de todos' tras salir a la luz la noticia de su imputación

El juez ha decidido imputar a Leire Díez y está citada el próximo 11 de noviembre como investigada por los audios en los que se la escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO de la Guardia Civil y de la Fiscalía al apreciar presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Tras salir a la luz la noticia, 'En boca de todos' ha conectado en directo con la exmilitante del PSOE que explica todo lo sucedido y cómo se ha tomado que el juez la haya imputado en el caso que tanto está dando que hablar durante los últimos meses.

Leire comienza explicando que nadie le ha notificado aún nada: ''Estaría bien que me lo hubiese notificado, pero de momento todavía no me lo han notificado. Me ha llegado el auto por un compañero, lo estaba leyendo y la verdad es que no salgo de mi asombro. Bueno, cuando me llegue lo recurriré, como no puede ser de otra manera''.

Respecto a qué cuenta el auto, Leire lo ha revelado: ''La denuncia es un compendio de noticias que se han publicado en determinados medios, por supuesto, no en todos, pero en determinados medios. Lo tengo que ver con calma, Nacho, porque es que mientras lo leía me ibais llamando todos y esto es imposible''.

La exmilitante del PSOE se pronuncia sobre el supuesto acuerdo que le ofreció al abogado Hamlyn con la abogacía del Estado con la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información: ''Mientras eso se estaba sucediendo, el abogado estaba encargando una pericial para demostrar que las escuchas de la causa de AFESA se habían hecho de manera ilegal. Fiscalía acepta que esas escuchas se han hecho de manera ilegal y pide la nulidad del caso, aunque el magistrado ha dicho que se espere a la fase de juicio oral''.

''Parece ser que la pista tras la que íbamos era cierta, ya había varias denuncias. Eso yo creo que ya lo expliqué la última vez que estuve aquí. Yo lo que tengo absolutamente claro, absolutamente claro, es que primero, bueno, lo recurriré cuando me llegue, porque ya te digo que todavía no se me ha notificado. Segundo, que nada de lo que se dijo allí, se puede cuestionar las formas o no, pero de fondo nadie, nada de lo que se dijo allí es constitutivo de delito, absolutamente nada'', añade la periodista.

Leire Díez también se pronuncia sobre si buscaba pruebas de corrupción contra el teniente Antonio Balas: ''A ver una cosa muy importante, voy a volverla a repetir las veces que haga falta. Eso era una reunión privada en el despacho de mi abogado (...) Yo soy en ese momento autónoma que estoy buscando información, es absurdo, absurdo y lo defenderé siempre. Nada de lo que se dijo allí se ha cumplido''.