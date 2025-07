El programa ha accedido, en exclusiva, al mensaje en el que la víctima se queja de que la empresa no le hacía caso

La vecina del hombre que presuntamente ha matado a la cuidadora de su mujer a hachazos: ''Tenía depresión, no podía más''

La cuidadora de una mujer fue asesinada a hachazos hace tan solo unos días en Galicia. El presunto asesino es el marido de la mujer a la que cuidaba, y al parecer, la víctima había denunciado un día antes haber sufrido acoso sexual por parte de él.

Tras lo ocurrido, 'En boca de todos' ha tenido acceso, en exclusiva, a los mensajes en los que la víctima le dijo a su empresa que estaba siendo acosada por el marido de la mujer y que simbolizan el terror que tenía de ir a trabajar a la casa.

''A la empresa se lo dije hoy y tengo que estar en el domicilio y estoy mal. La empresa me dijo que las cosas no se hacen así, osea que hay que ir porque es un servicio social'', reza el último mensaje que la víctima envió quejándose de la situación.

Una compañera de la cuidadora asesinada pide justicia

El programa se ha trasladado hasta Pontevedra y ha hablado con Mar, una de las compañeras de la mujer asesinada a hachazos. Mar denuncia el trato que reciben las trabajadoras y denuncia la falta de protocolos de abusos físicos y psíquicos.

''Mi compañera nos llamó el día de su fallecimiento, no dio tiempo a movernos. Llamó a la responsable a las nueve menos diez, ella tenía que entrar al domicilio a las nueve de la mañana (...) No estaba bien, estaba con una fuerte depresión, ese día no quería ir a trabajar'', explica.