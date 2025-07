Miguel Barroso 29 JUL 2025 - 11:49h.

Natalia y sus hijas denuncian agresiones, robos, insultos y amenazas de muerte durante 7 años

El duro relato de Carmen, rociada con lejía junto a su hijo por dos jóvenes en Torres de la Alameda: "Eché a correr porque si no me mataban"

Compartir







El padre de Angie y la expareja de Natalia lleva siete años convirtiendo su vida en un infierno. Según declaran, han sufrido agresiones, robos, insultos y amenazas a diario. Además, Natalia y sus hijas, han logrado grabar las brutales amenazas de muerte. 'En boca de todos' habla en directo con esta madre y esta hija atemorizadas junto con las espeluznantes grabaciones.

"Me provocas esa sensación de querer coger la botella y reventarla porque tu cerebro no está bien, qué me cuesta coger un cuchillo y degollaros. Cuando estéis desangradas y muertas, me voy a reír yo", decía el padre en una de las grabaciones.

PUEDE INTERESARTE Tensión y miedo en el vecindario de Centelles: lluvia de macetas para enfrentarse a un joven de 19 años con un cuchillo

Angie, una de las hijas, dio la voz de alarma en sus redes sociales en las que relataba: "Mi padre biológico es un hombre abusivo, violento, alcohólico, cocainómano". Al parecer, habría robado a Natalia 25.000 euros para el consumo de alcohol y cocaína.

Ante los continuos insultos y amenazas, Natalia y sus hijas han interpuesto varias denuncias contra él: una por apropiación indebida y no pagar la pensión alimenticia de las hijas y otra por violencia de género. Sin embargo, lo único que han conseguido hasta el momento es una orden de alejamiento de Natalia y respecto a las hijas, la causa ha quedado archivada.

PUEDE INTERESARTE Un coche se queda suspendido en el aire y al borde de un precipicio en La Rioja: el conductor dio positivo en alcohol y drogas

El testimonio de Natalia y su hija Angie

Natalia y su hija Angie hablaban con nosotros y nos detallaban el infierno que han vivido: "Empieza todo sobre el 2016, pero todo se ha ido incrementando en los últimos años y ya en 2022 decido poner la denuncia porque no podía más, nos había amenazado de muerte a todos, incluso me dijo que iba a matar a mi perro", explicaba Angie.

La hija del presunto agresor, asegura, que quería irse a estudiar fuera, pero tenía miedo que a su madre le pasase algo: "La amenazaba todos los días, decía que la iba a estrangular y la iba a reventar una botella en la cabeza".