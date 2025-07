Miguel Barroso 28 JUL 2025 - 12:23h.

Un par de jóvenes se acercan a la vivienda de dos personas vulnerables y comienzan arrancando los cartones que las víctimas tenían como cristales y a continuación lanzan lejía por las ventanas y botellas de vidrio al interior de la casa. Aunque los acosadores no llegan a entrar en la vivienda logran producir graves destrozos y herir a sus víctimas.

Toda la violenta escena es grabada por las cámaras de seguridad instaladas por la Guardia Civil en esa calle, ya que esta familia lleva más de 30 años sufriendo este tipo de sucesos. Los agresores son españoles y han sido detenidos, acusados de tres delitos. Un equipo de 'En boca de todos', se desplazaba hasta Torres de la Alameda en Madrid para conseguir hablar con una de las víctimas.

Carmen, la anciana de 80 años que vive junto a su hijo en este inmueble atacado, señalaba, que no sabe por qué sufren estos ataques: "Todos los días nos hacen algo. Prenden fuego las ventanas y nos hacen de todo, pero no sé el motivo".

En referencia a las lesiones sufridas, Carmen relataba: "Me tiraron lejía y me dieron con una botella de cristal en la pierna y me hicieron una raja". Acto seguido, confiesa, que al darse cuenta de lo que ocurría, huyó y se alejó: "Yo eché a correr porque si no me mataban, me estaban tirando de todo", apuntaba.

Ante estas declaraciones, Nacho Abad preguntaba a Carmen, la víctima de este suceso, si en la calle también ha sufrido un ataque de estas características: "No, en la calle no tengo ningún problema y no me acosan". Por detrás de las palabras de su madre, si se escuchaba a su hijo añadir, que si han recibido algunos insultos por la calle aunque ninguna agresión.