Miguel Barroso 25 JUL 2025 - 14:05h.

'En boca de todos' conecta con Leire Díez, exmilitante del PSOE, después de que la Fiscalía apoye que sea investigada y sus polémicos audios

Leire Díez rompe su silencio y desvela qué contiene el pendrive que llevó a Ferraz

Este viernes 25 de julio, 'En boca de todos' conectaba con Leire Díez, apodada como la 'fontanera del PSOE', después de que la Fiscalía quiera abrir una investigación contra la exmilitante del PSOE. La política entraba en directo para explicar cómo afronta su futuro legal y las últimas cuestiones que la han llevado de nuevo a la actualidad. Leire Díez también protagonizaba un tenso desencuentro con la periodista, Paloma Cervilla.

La organización acusa a Díez de maniobrar para influir en procesos judiciales en busca de trapos sucios contra la UCO. A este frente, se le suma ahora a las diligencias abiertas por el juzgado de Badajoz por su presunta implicación para dinamitar la causa del hermano de Pedro Sánchez.

Leire Díez ha comenzado advirtiendo sobre la filtración de los polémicos audios y dejaba claro que "lo único ilegal que se producía en las reuniones es que las grabaran y se difundieran sin la autorización de ninguno de los que estaban allí", subrayaba la exmilitante del PSOE.

El choque en directo entre Paloma Cervilla y Leire Díez

Tras las palabras de Díez, Paloma Cervilla intervenía y aseguraba, que lo único que está claro es que "Leire Díez buscaba información del señor Antonio Balas para proteger a cargos del PSOE". Además, la periodista, aprovechaba que tenía el turno de palabra para echar en cara la actitud que tuvo en el pasado: "Yo me encontré un comentario de esta señora en redes sociales hacia mí, que me pareció alucinante, porque yo no me meto con nadie".

"¿Perdona?, mira monjas aquí hay muy pocas, Paloma", saltaba la exmilitante del PSOE bastante molesta. Acto seguido, Leire Díez reprochaba a la colaboradora: "Tú has soltado verdaderas barbaridades en nombre del periodismo, porque aquí unos responden a unos intereses y otros responden a otros".

Lejos de calmar las aguas, Paloma Cervilla se defendía de los reproches de Leire Díez y la contestaba de manera contundente: "Llevo casi 38 años en el periodismo y no tengo ninguna mancha de absolutamente nada, habré cometido errores como todo el mundo. Yo no puedo consentir que usted ponga en duda o haga insinuaciones sobre mi trayectoria profesional".