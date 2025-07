Al tratar el tema de la dimisión de Noelia Núñez, Nacho Abad conecta con un diputado del PSOE sin estudios que consigue conmoverle

Nacho Abad, tras la liberación del autor de un robo con agresión a una mujer en Parla: "Maravilla, este es el país que tenemos"

A raíz de tratar la dimisión de Noelia Núñez, diputada del Partido Popular que acaba de dimitir hace escasos días tras haber falsificado sus estudios en su currículum, al equipo de 'En boca de todos' le surge una cuestión: ¿Es necesario tener estudios para ejercer como político?

Además de salir a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos, Nacho Abad conecta con Herminio Rufino, un diputado del PSOE que ejerce de ganadero y no tiene ningún título y, sin embargo, nadie duda de su inteligencia según apunta el presentador. Tras escuchar su humilde discurso, Nacho Abad se conmueve con el entrevistado.

"Vuelvo a tener cariño por el Congreso"

Tal y como apunta el presentador, muchas de las familias en este país que tuvieron entre cuatro y seis hijos tenían que mandar al primero que nacía al campo a trabajar para poder seguir pagándole a los hermanos la comida. Algo que le sucedió al propio entrevistado del programa, quien consiguió salir adelante sin estudios, motivo por el que sus padres están muy orgullosos.

En este caso, él era el pequeño de dos hermanos pero, aún así, "no había de eso", confiesa. "Yo no tengo más estudios y a lo mejor debería haberlo hecho. No los tengo, pero no pasa nada. Yo trabajo, tengo mucha gente que me ayuda. Yo conozco perfectamente mi territorio, las cosas que hago, me aseguro, no os mentiré nunca porque si yo miento, será sin saber", señala.

Como él son "la mayoría de los diputados del Congreso", no solo los de su grupo, asegura. "Yo no puedo entender que haya gente en el Congreso que no son merecedores de estar ahí porque ni creen en la democracia y mienten en tribuna públicamente. Debería estar castigado a quien miente sobre otra persona", afirma. Con esto se refiere con las acusaciones que se lanzan mutuamente siendo conocedores de que están mintiendo: "Lo paso mal pensando toda la gente que luchó por esto".

Al final, no entiende que haya mentido en esta cuestión "se puede ser llegar a ser diputado siendo nieto o hijo de pastores" y él es un ejemplo de ello. "Cuando hablo de mi familia sí que me emociono", confiesa entre lágrimas.

Su discurso conmueve enormemente al presentador: "De repente vuelvo a tener cariño por el Congreso de los Diputados, del que me sentía absolutamente alejado en los últimos tiempos". "Pues no deberías de sentirte alejado porque aquí está el legislativo, el legislativo, la mejor herramienta que tenemos para mejorar la vida de la gente", afirma.

"Señor Rufino, me ha caído usted fabulosamente bien. No le conocía y me parece superhumano lo que está contando y me está encantando", asegura el presentador, por lo que le lanza la propuesta de venir alguna vez al programa, propuesta que acepta.

Al darle la bienvenida a la conversación a su compañera de partido, Susana Díaz, éste le confiesa: "Estoy recuperando la fe en la política después de escuchar a Rufino. Te lo digo de verdad, me parece un ser humano tan grande".