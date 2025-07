La prohibición del uso del burkini por la alcadesa de Ripoll genera un gran debate en el plató de 'En boca de todos'

La alcadesa de Ripoll, Sílvia Orriols, prohíbe el burquini en la piscina municipal "por razones de seguridad"

La alcaldesa de Ripoll, Barcelona, ha pedido que se prohíba el uso del burkini en las piscinas municipales y también en las playas. Ante estas palabras, Salvador Illa le ha acusado de xenófoba. 'En boca de todos' conecta en directo con una defensora del burkini, que dedica unas palabras a la edil.

Kauzar, creadora de contenido y que apoya el burkini, comenzaba arremetiendo duramente contra la alcaldesa de Ripoll: "Lo que dice es racismo, xenofobia e ignorancia por asociar la media luna al Islam, es vergonzoso".

Por otro lado, Kauzar explicaba, que hay varios tipos de burkini como los bañadores: "Los hay hasta las rodillas y manga corta y largos hasta los tobillos que llegan al cuello". Además, añade, que llevar un burkini no es machista: "Lo que si es machista es imponer a una mujer lo que tiene que llevar, yo llevo burkini porque quiero", apuntaba.

El desencuentro de Patricia Cerezo y Kauzar

Tras escuchar a la invitada, Patricia Cerezo afirmaba, que cuando ha indicado que ella usaba el burkini porque quería es libre de hacerlo, pero que no generalizase y señalaba: "Yo con las mujeres que he hablado siempre ha sido como una imposición o de su marido, o de su hermano o de su religión.

A continuación, Kauzar, muy molesta, respondía con firmeza a la periodista: "Si no lo has escuchado es porque te has juntado muy poco con mujeres musulmanas que utilizan el burkini. Una imposición que se hace en algunas familias, no puede ser excusa para obligarnos al resto a dejar de usarlo".