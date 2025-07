Miguel Barroso 25 JUL 2025 - 11:58h.

Un hombre muestra un vídeo para dejar constancia de cómo su vecino trata de acuchillarle

Un hombre tiene mucho miedo a su vecino, le ha intentado agredir en varias ocasiones y, tras denunciarle en varias ocasiones, ha conseguido grabar a este vecino intentándole apuñalar a las puertas de su propia casa. 'En boca de todos' conecta con Alfonso, este vecino que vive atemorizado en su propia casa.

Las imágenes grabadas por las cámaras de la vivienda, no dejaban lugar a duda y mostraban la violencia de este individuo contra este vecino. En ellas, se puede ver como Alfonso se dispone a salir de su casa y mientras, su vecino de al lado, le vigila, y al ver que va a salir por la vivienda corre tras él para agredirle y apuñalarle.

Hablamos con Alfonso, atemorizado por su vecino

El programa conectaba con Alfonso Rosa, un hombre que vive con miedo y con las imágenes grabadas por él mismo, explicaba la dura situación que vive a diario: "Es algo que vivo constantemente, cada vez que salgo o entro, me amenaza a mí y a mi pareja".

Sin embargo, confiesa que lo más grave sucedió ayer mismo, cuando este hombre ve que él va a salir, salta la valla de su casa y corre hacía él para agredirle con una navaja en la mano: "Yo rápidamente me encierro, pero él logra dar varios saltos y golpearme la cabeza".

Además, asegura, que existe una total impunidad y que ya no sabe qué hacer: "Le he denunciado tres veces y no hacen nada".

Tras estas declaraciones, Nacho Abad preguntaba al invitado si disponía de más datos de estos dos individuos: "Aparecieron de la nada y tienen un coche con matrícula holandesa. No vi ni que vinieran a ver la vivienda con una inmobiliaria ni nada. El padre de este hombre ha ido al negocio de mi mujer para amenazarla de muerte", apuntaba.