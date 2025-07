Los colaboradores de 'Todo es mentira' se pronuncian sobre la polémica de Miguel Adrover con Rosalía

El diseñador ha rechazado vestir a Rosalía porque considera que no ha apoyado a Palestina públicamente

El diseñador Miguel Adrover se ha visto envuelto en la polémica después de haber rechazado vestir a Rosalía por considerar que la artista ''no ha apoyado públicamente a Palestina'', y ha admitido que, aunque la admira y considera que es muy talentosa, "el silencio es complicidad".

Después de lo ocurrido, 'Todo es mentira' ha abordado el tema en plató y los colaboradores del programa, Zaida Cantera, Javier Chicote y Xavi Domínguez han dado sus respectivas opiniones sobre la polémica de la que está hablando todo el mundo.

El primero en pronunciarse ha sido el analista político Xavi Domínguez: ''Lo primero que hay que entender aquí es que la libertad de expresión también te permite callar. Y es lo que ha hecho Rosalía, yo creo que este señor no está respetando el silencio de Rosalía''.

''El derecho a la libertad de expresión está en decir lo que uno quiera y, además, en callar las veces que uno quiera, o sea, que esto se lo deberían enseñar. La segunda, siempre elige víctimas de alguna manera, que son de una popularidad y de un renombre que les genera toda la polémica. La tercera es el timing, que es evidente que esto es sed mediática y oportunismo'', añade Xavi Domínguez.

Javier Chicote ha sido muy crítico con el diseñador: ''Ahora va a resultar que este señor es el que tiene que decir cómo se tienen que expresar los demás. Los artistas son perfectamente libres de expresarse o de no expresarse políticamente. De hecho, si a mí alguno me preguntara, le diría, pues que en la medida de lo que pueda evitar, seguramente sea mejor para su carrera, el que quiera entrar en el activismo que entre, pero Rosalía tiene todo el derecho del mundo a no expresarse''.

''Eso de que es cómplice ¿cómo c*** va a ser cómplice Rosalía de que de que Netanyahu tire una bomba y mueran niños ¿Cómo va a ser cómplice de Rosalía? Es decir, este señor es un perfecto imbécil'', expresa el periodista muy molesto.

Zaida Cantera ha estado de acuerdo con sus compañeros: ''Me parece una payasada, me parece que efectivamente es una cuestión de marketing que ha aprovechado (...) Mire, usted a lo mejor es más cómplice con lo que está haciendo, porque está exigiendo y se está posicionando de una manera, que yo soy Rosalía y le hubiera mandado la mi**** porque es que ha tenido Rosalía que salir a justificarse ¿Por qué tiene que salir a justificar su posicionamiento?''.