Marina Rivers, muy contundente: ''Antes daba vergüenza decir que eras homófobo o racista, ahora está de moda''

Pablo González Batista ha querido saber si la generación joven está encontrando refugio en las ideas extremas ante el descrédito de la política tradicional, y para ello le ha preguntado a la joven influencer, Marina Rivers, que se ha pronunciado al respecto en el plató de 'Todo es mentira'.

Marina Rivers ha explicado que sí que cree que está ocurriendo eso: ''Esta desconfianza en las instituciones genera estos discursos extremistas y creo que los jóvenes somos más víctimas de esta ignorancia y de no darnos un poco cuenta hacia dónde llevan esos discursos''.

''Es preocupante porque creo que son discursos que sobre todo proliferan mucho en las redes sociales, el discurso este, el tradwives calificando a las mujeres que son importantes y las que no, las que valen las pena y las que no, según cómo te comportas, cómo te vistes, cómo eres, cómo hablas'', añade Marina.

La creadora de contenido afirma que cree que es ''volver a lo de antes'': ''Es como un poco volver a la tradición, a lo que ya no existía, el odio por el inmigrante, por la persona diferente, por la diversidad, mirar mal al último de la fila. En vez de darnos cuenta de que el problema está en el sistema que nos ampara a todos''.

Además, confiesa lo que más miedo le da de la situación política: ''Los jóvenes tenemos una situación muy complicada con la vivienda y un futuro un poco negro, también con todo el miedo que nos meten con las pensiones (...) Al final ese miedo, esa incertidumbre, esa falta de futuro, creo que te genera esta desafección con la política, con la clase social, con lo que eres (...) Entonces me da mucho miedo que la gente no ponga un punto y final, sobre todo en la izquierda, porque si no la extrema derecha va a avanzar y a mí me da muchísimo miedo por el retraso de derechos en personas del colectivo, en las mujeres, en las barbaridades que hablan de los inmigrantes y de las personas que vienen aquí a buscarse una vida mejor''.

''Antes daba vergüenza decir que eras homófobo, que eras racista. Ahora se puede decir, y está de moda odiar a la gente, no tener derechos humanos (...) Está de moda eso de no querer pagar impuestos, avalar el racismo, la homofobia, está de moda. Antes daba vergüenza, la gente se tenía que esconder'', opina, contundente, la influencer.