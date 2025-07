Alberto Ibáñez señala en el Congreso de los Diputados la necesidad de "afrontar un debate sobre la ilegalización del fascismo de VOX"

Macarena Olona alerta sobre una ilegalización de VOX: "Un partido excluyente no puede gobernar"

Compromís plantea a Sumar que estudie ilegalizar el partido liderado por Santiago Abascal y así lo indicaba su portavoz en unas declaraciones realizadas por el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados tras los disturbios en Torre Pacheco.

El principal motivo señalado por Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís, son sus discursos racistas: "España debe afrontar un debate sobre la ilegalización del fascismo de VOX, no hay espacio, ni un milímetro, si no lamentaremos muertes muy pronto", eran las duras declaraciones del político en el Congreso.

Para el diputado de Compromís, el presidente de Vox, Santiago Abascal, calla, y "su silencio no significa otra cosa que complicidad con los violentos, con los racistas y con el fascismo". "¿Dónde está la Audiencia Nacional?", preguntó, afirmando que "no se pueden tolerar los discursos que alimentan la violencia y que con su silencio son corresponsables".

Alberto Ibáñez habla en directo con 'En boca de todos'

El propio diputado de Compromís, autor de estas contundentes declaraciones, entraba en 'En boca de todos' para explicar por qué quiere ilegalizar el partido de Santiago Abascal. "Nosotros no hemos planteado la ilegalización de VOX, ni por su discurso racista ni en base a nada, nosotros planteamos que si lo que sucede fuera por grupos de izquierda, la Audiencia Nacional ya hubiera estudiado los nexos que puedan existir entre VOX y los altercados violentos de Torre Pacheco", matizaba Alberto Ibáñez.

El político asegura, que "hay indicios suficientes" para que estas cuestiones se investiguen y que todo no se resume en si VOX es facha o no: "Pensamos que no es casual que una semana antes VOX pidiese deportar a 8 millones de personas", apuntaba.

Antonio Naranjo responde al portavoz de Compromís

Tras las declaraciones del político, Antonio Naranjo, muy molesto, respondía al señor Ibáñez: "Habéis amnistiado a los CDR de Cataluña, condenados por la Audiencia Nacional, y ahora no entiendo que porque cuatro nazis hayan salido a las calles, os planteéis ilegalizar un partido".