El contrato del Gobierno con la empresa china Huawei para el almacenamiento digital de las escuchas telefónicas es una elección que no ha gustado a Donald Trump, pero tampoco al Partido Popular, que asegura que es parte de un "entramado de corrupción del gobierno sanchista".

'Todo es mentira' ha querido conocer la opinión al respecto de Zaida Cantera, exdiputada del Partido Socialista y expresidenta de la delegación española de la OTAN, que entra en directo en el programa para explicarlo todo detalladamente.

''Yo solo os diría que mirarais cualquiera de los componentes que tenéis en la domótica de vuestra casa, en cualquiera de vuestros smartwatch, en cualquier teléfono o incluso en alguna de las infraestructuras de telecomunicaciones que tenéis ahora mismo desplegadas para establecer esta conexión, y veréis cómo hay componentes no solo de Huawei'', comienza explicando Zaida Cantera.

La exdiputada cree que el problema va más allá: ''Aquí el problema no es Huawei en sí, es el problema con el que China y sus diferentes corporaciones están avanzando en los sistemas de telecomunicaciones y en las infraestructuras. Allá por el 2016, Huawei se puso a la vanguardia en todo el mundo en tecnología 5G, incluso va por delante en muchísimas tecnologías disruptivas y de infraestructuras de comunicaciones que Estados Unidos''.

''Las propias tecnológicas norteamericanas trasladaron la manufacturación, incluso el ensamblaje de los componentes de los distintos equipos a China. Hay hasta cinco leyes chinas que dicen que cualquier empresa china tiene que pasar información al gobierno que pueda afectar a su seguridad nacional'', aclara la política.

La exdiputada habla también del espionaje de otros países: ''Estados Unidos e Israel nos han espiado, claro que nos han espiado, todos nos han espiado. El problema aquí radica en que está China junto con sus empresas, se están poniendo muy por delante de Estados Unidos y la infraestructura nueva de telecomunicaciones, la del futuro, se está instalando por parte de China (...) China nos espía como nos espía Estados Unidos, o nos olvidamos del conglomerado Estados Unidos e Israel con el famoso Pegasus. El problema es otro distinto, es un problema de carácter geoestratégico de quien controla o quién domina la infraestructura de telecomunicaciones''.