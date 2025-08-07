Los vecinos cuentan que vivieron un auténtico infierno viendo cómo las llamas crecían en segundos

Francia lucha contra el incendio más devastador de los últimos 60 años: el origen podría estar en una colilla

En Galicia sigue la preocupación por los incendios. Algunos de ellos han amenazado esta noche a núcleos de viviendas. Después de controlar los de Ponteceso y Vilardevós, se sigue trabajando en As Pontes, en Fonsagrada y en As Neves. En este ultimo lugar, el fuego ha castigado las propiedades de algunos vecinos, según informa Antía Araujo.

El incendio en As Neves está estabilizado pero la proximidad de las llamas a las casas obligó a decretar una alerta que ya se ha desactivado. Los vecinos relatan que vivieron un auténtico infierno viendo cómo las llamas crecían en cuestión de tan solo 25 minutos, pero gracias a los efectivos y a la ayuda de los vecinos, algunas viviendas pudieron salvarse del fuego. Las llamas se quedaron a escasos 15 metros de un domicilio en la que se encontraba una familia entera con dos niñas pequeñas.

“Nosotros corrimos a todas partes a buscar mangueras", dice una vecina afectada

Antes de caer la noche, las llamas amenazaban las viviendas de los vecinos de As Neves, en Pontevedra. Una situación que obligó a activar el nivel dos de emergencia por su proximidad a núcleos habitados. “Evidentemente hay que estar con los vecinos, ellos también se han implicado muchísimo y han acatado las órdenes que se les daba a todos de no acercarse a los incendios”, explica José Manuel Alfonso, alcalde de As Neves.

La carretera ante la fuerza del incendio hacía de cortafuegos. Ellos, mientras tanto, se enfrentaban a la frustración de ver su monte calcinado. “Nosotros corrimos a todas partes a buscar mangueras", dice una joven. "La verdad es que no hemos dormido nada porque cada poquito, hasta la 01:00 horas de la mañana, se volvía a reactivar y estábamos con las mangueras de mi casa apagando un poco todo”, expresa otra vecina afectada.

Detenido un joven de 28 años como sospechoso de prender fuegos en Galicia

La misma desesperación se vislumbra también no muy lejos de As Neves, en Salceda de Caselas. Se han quemado 80 hectáreas, dejando un paisaje completamente ennegrecido. “Cuando vinimos por la tarde ya vimos que estaba toda una columna de fuego por el monte y nos impresionó muchísimo”, lamenta una mujer. Hoy, gracias al esfuerzo de los equipos de emergencia, los vecinos y a la mejora de las condiciones meteorológicas, ambos incendios están controlados. Pero el miedo en Galicia no cesa. Los incendios de As Pontes y Es Font Sagrada aún siguen activos.

La Xunta aprecia intencionalidad en algunos de los incendios que están arrasando Galicia estos días. El miércoles ya informó de la detención de un joven de 28 años como sospechoso de prender fuegos de manera intencionada en varios puntos de Ourense. El arrestado fue sorprendido "cuando provocaba un incendio en Canibelos", una zona de la parroquia de Velle.