Muy pendientes de dos incendios en Ponteceso, Galicia, y en Estella, Navarra. En Galicia, el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, ha calificado la situación de muy peligrosa. Las fuertes rachas de viento están impidiendo que actúen los medios aéreos. El fuego ya afecta a más de 20 hectáreas y han sido desalojados los vecinos de una aldea, según informa Adriana Seara y Nerea Larriu.

Los vecinos están desesperados viendo cómo se aproximan las casas a sus llamas y ayudan con lo que tienen. Los medios aéreos no han podido trabajar por seguridad, ya que la visibilidad es nula por el viento y el humo que hay. Muchos otros continúan retenidos en cortes de tráfico en sus coches esperando qué hacer. Los accesos a Corme-Porto están cortados y la UME está de camino.

En Navarra, equipos aéreos y terrestres luchan por extinguir el incendio que ya ha afectado a cosechas y a ganaderías. El fuego ha llevado a activar el nivel dos de emergencia, lo que está obligando a movilizar a un gran número de efectivos. El incendio continúa sin estar controlado ni perimetrado. Las labores de extinción se centran en estabilizarlo.

La complejidad de extinción obliga a activar el nivel dos de emergencia en Navarra

El fuego avanza sin cesar acercándose a las viviendas. Mientras, los efectivos trabajan a contra reloj. En su contra, el viento. "Tristes y desolados”, así han llegado algunos de trabajar cuando se han encontrado con esto. Aunque la previsión es optimista porque el viento parece que no está soplando tanto como se esperaba. Las llamas se originaron en Guxín, y se propagaron rápidamente.

A esta hora, todavía no se conoce cuántas hectáreas han calcinado las llamas ni tampoco qué lo ha provocado. Eso sí, la consejera de Interior hoy recordaba que detrás del 94% de los incendios está la acción humana, por lo que apelaba la responsabilidad y más ahora que Navarra continúa en alerta amarilla por calor.

La complejidad de extinción y la cercanía al núcleo urbano ha obligado a activar el nivel dos de emergencia. Una imponente humareda ponía bajo alerta durante esta tarde a cuatro localidades de Valdizarbe. Medios terrestres y aéreos trabajan sin descanso para sofocar las llamas. Pero el viento, la sequedad del terreno y las altas temperaturas no lo están poniendo nada fácil. De momento, no afecta a ningún núcleo urbano pero sí arrasa con la vegetación y los campos de cereales.

En Europa han ardido más de 353.000 hectáreas en lo que va de año

El incendio estaba demasiado cerca de unas ovejas y la Guardia Civil ha tenido que evacuarlas. Afortunadamente no ha habido ningún herido, pero el fuego aún no está perimetrado y las siguientes horas serán determinantes para su extinción. Pero no podemos bajar la guardia porque el riesgo extremo de incendio va a persistir toda la semana.

Es la advertencia del programa de vigilancia europeo ‘Copernicus’. Especial atención en la península ibérica pero también en el sur de Francia, la costa mediterránea, Grecia y los Balcanes están en riesgo extremo marcado en rojo. En Europa ya se han quemado en lo que va de año más de 353.000 hectáreas. Es más del doble que la superficie calcinada hasta esta fecha duranteel a ño pasado. Aquí en España, solo en julio han ardido 26.000 hectáreas. Preocupan el calor extremo y el ambiente seco que se espera en los próximos días.