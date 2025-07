La ola de calor ha incendiado todo el Mediterráneo con una situación especialmente crítica en Grecia, Italia y Turquía

El incendio de Guadalajara, 20 años después: murieron 11 personas y calcinó casi 13.000 hectáreas

Compartir







TarragonaCataluña extrema las precauciones en la zona del Delta del Ebro, donde se ha elevado a extremo el riesgo de incendio forestal. La Generalitat, informa en el vídeo Marina Pérez, ha anunciado medidas de prevención. Un total de 45 municipios catalanes están en alerta por riesgo extremo de incendios. Son lugares donde no ha llovido lo suficiente y en los que se prevén episodios intensos de viento.

Entre las restricciones, en muchas zonas forestales se han cortado los accesos y en otras los agentes rurales están vigilando para que no se hagan actividades que puedan comportar riesgo de incendio. Se ha suspendido parte del ocio juvenil y se ha reforzado la vigilancia aérea. Tarragona ya lleva un verano muy castigada por los incendios.

PUEDE INTERESARTE Investigan si hay relación entre las muertes de dos mujeres en un incendio y un atropello mortal en Bellpuig, Lleida

La Generalitat trabaja en la prevención

"En general, se recomienda no hacer actividades de riesgo en el bosque o en las cercanías", explica Rosa Mata, jefa de coordinación de Emergencias. "No tirar colillas, basura o petardos y, por supuesto, no encender fuego. Tampoco se van a poder hacer campamentos, colonias y excursiones en estos municipios", añade. Se pide a la ciudadanía que extreme las precauciones, sobre todo en zonas con vegetación.

Y es que conviene estar preparados y evitar que la mecha prenda en vez de esperar a que ocurra el incendio. Las condiciones meteorológicas en el Mediterráneo, con temperaturas insólitas este verano, son cada vez más favorables para que se den grandes, voraces e imprevisibles fuegos, los llamados incendios de sexta generación. Nuestros ecosistemas son, además, muy vulnerables al cambio climático.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El calor incendia el sur de Europa: Turquía supera los 50ºC por primera vez

Son precisamente estos fuegos los que están asolando a los demás países de la cuenca mediterránea. Unos 200 turistas han tenido que ser rescatados este fin de semana de una de las playas más famosas de Cerdeña. Las llamas se acercaron rápidamente y tuvieron que huir por mar porque por tierra se hizo imposible. Atrás quedaron decenas de coches calcinados.

Arde Italia pero también Grecia, Turquía, Albania y Bulgaria. Todo el sureste de Europa, sumido en olas de calor extremo desde hace semanas. Lo peor se lo lleva el interior turco, que ha llegado a superar los 50ºC por primera vez en la historia. Con esas temperaturas, no hace falta mucho más: cualquier incendio se convierte en un auténtico monstruo.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Un enorme fuego ha devorado Bursa, la cuarta ciudad turca. Y como ese, decenas azotan el país desde hace semanas. Hay casi 4.000 personas evacuadas y 25.000 bomberos luchando contra las llamas en todo el territorio, 10 de los cuales han muerto. Nada parece suficiente y en lo que va de año se han declarado ya 3.000 incendios en ese país.

Los alrededores de Atenas, en llamas con 7.000 evacuados en toda Grecia

Situación crítica en Grecia, donde en los últimos días se han declarado 50 fuegos. Los alrededores de Atenas, dicho por los propios locales, son un auténtico infierno. Las llamas han llegado a las casas avivadas por los fuertes vientos y hay más de 7.000 evacuados en todo el país. "El viento es terrible", afirma un ateniense, "el fuego está aquí y de pronto salta al otro lado, está avanzando muy rápido". Son los imprevisibles megaincendios que trae consigo el calentamiento global.

Unos incendios que queman también Bulgaria, donde hay más de 200 fuegos activos que dejan pueblos enteros arrasados. Los bomberos se ven totalmente superados por la voracidad de las llamas. "Es salvaje, inhumano. En todos mis años combatiendo incendios, jamás había visto nada parecido", asegura un agente.

Una desesperación que se palpa además en Albania. Impotencia de vecinos y de bomberos ante los más de 20 incendios que azotan el país. Aquí están avivados por fuertes vientos y temperaturas abrasadoras. España de momento se libra de este infierno, pero aún queda mucho verano por delante.

La cuenca Mediterránea, pasto de las llamas cada verano

España es el segundo país mediterráneo con más incendios al año, por detrás de Portugal. Registramos unos 12.000 fuegos anuales que acarrean 100.000 hectáreas quemadas de media. Según un informe de WWF de 2019, más del 80% de la superficie total que se quema en el continente europeo pertenece a Portugal, España, Francia, Italia, Grecia y Turquía.

Nuestros montes arden verano tras verano, dejando una media de 375.000 hectáreas calcinadas en más de 56.000 siniestros, con importantes daños ambientales y económicos. A esto se suma, cada vez más, un serio riesgo para las vidas humanas.