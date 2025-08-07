Más de 2.000 bomberos, 600 camiones y decenas de dispositivos aéreos trabajan sin descanso

Francia lucha contra el incendio más devastador de los últimos 60 años. A esta hora, la clave es el viento. Las condiciones meteorológicas son algo más favorables, pero las llamas no dan descanso. Según informa Laia Forés, los bomberos luchan por contener el fuego por tercer día consecutivo.

El viento no sopla tan fuerte y eso ha hecho que la velocidad de las llamas se reduzca. El objetivo principal es controlar el incendio y los bomberos confían en poder hacerlo. Mientras, llueven las críticas por la supuesta falta de medios aéreos. Hace tres años, cuando hubo el último gran incendio en Francia, el presidente Emmanuel Macron se comprometió a impulsar un plan de rearme aéreo urgente para los incendios, pero todavía no lo ha cumplido.

De momento, se siguen investigando las causas del incendio y las autoridades han hecho un llamamiento a posibles testigos. Durante toda la madrugada más de 2.000 bomberos, 600 camiones y decenas de dispositivos aéreos han trabajado sin descanso. La propagación de las llamas, que ayer alcanzaba unas 1.000 hectáreas por hora, están disminuyendo de intensidad.

Tres desaparecidos y 11 bomberos heridos en el incendio de Francia

La noche ha sido favorable en cuanto a viento y temperatura, pero durante el día se espera que cambie. "Estamos muy preocupados, sobre todo con el viento que soplará con más fuerza y quizás en la dirección equivocada", lamenta el bombero Telling Bayrou. La cifra de desaparecidos ha aumentado a tres y hay 11 bomberos heridos.

Mientras, algunas personas vuelven a sus casas para encontrarse con este paisaje desolador. “Estoy muy triste, miré a mi alrededor y las casas están completamente destruidas”, afirma David Vidal, un residente local de 56 años.

Todo apunta a una colilla como el origen de las llamas

Para poder atender a las víctimas conmocionadas, el Gobierno regional ha puesto a su disposición a 15 psicólogos, además de 17 centros de alojamiento para las personas evacuadas. Las autoridades han determinado que el origen del incendio ha sido una acción humana. “El incendio se originó por actividades al borde de la carretera”, explica el primer ministro francés, François Bayrou.

La investigación sigue en curso pero todo apunta a que fue una colilla. Mientras, las llamas avanzan en un incendio aún sin control. 15 municipios permanecen en alerta máxima. Durante toda la mañana las condiciones meteorológicas han sido favorables, aunque se espera que el viento cambie y pueda reavivar algunas zonas. Su propagación, que ayer alcanzaba unas 1.000 hectáreas por hora, está disminuyendo en intensidad.

España movilizará recursos para ayudar al país francés

Se han instalado 17 centros de alojamiento temporal en 17 municipios para la noche del miércoles 6 al jueves 7 de agosto, con una capacidad total de 1.759 plazas, según informan desde un comunicado. Europa se solidariza con Francia y dice estar dispuesta a movilizar recursos para ayudar.

La virulencia de los incendios en Francia tiene mucho que ver con la sequía que sufre el departamento de Aude. Una sequía que da un respiro en España después de un año excepcionalmente lluvioso. Ese fuego en Francia mantiene las alertas también en Cataluña por dos motivos: el humo y los efectos que pueda tener en el tráfico en la frontera.

El incendio provoca 237 avisos en Cataluña

Pues el humo ha llegado a notar muy intensamente en varios puntos de Cataluña, provocando 237 avisos a los servicios de emergencias. Los vecinos alertaban de una gran nube de humo y un fuerte olor a quemado que hacía pensar en un fuego mucho más cercano.

El cambio en la dirección del viento en las últimas horas ha hecho que ahora sea mucho menos perceptible. En cuanto a las carreteras, la situación está normalizada y ya se ha reabierto la autopista A-9 tras un corte que dejaba bloqueados a los camioneros en la frontera y que les obligaba a aplazar su viaje.