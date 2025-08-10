Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura están en rojo por altas temperaturas y La Palma, La Gomera y El Hierro, en naranja

¿Por qué el calor también afecta a la mente?: desde ansiedad e irritabilidad hasta pérdidas de memoria

La sensación del octavo día de la ola de calor sigue siendo sofocante, con temperaturas máximas que en algunos puntos, sobre todo del sur peninsular y del archipiélago canario, pueden sobrepasar los 40 grados. A ello se suma, además, una calima intensa en la parte oriental, según informa Romen García.

El mayor riesgo está señalado en Canarias, donde zonas de cuatro islas -Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura- están en rojo por altas temperaturas (el nivel máximo). Se prevé que los termómetros alcancen alrededor de los 40 grados, con mínimas superiores a los 28-30.

Por otra parte, La Palma, La Gomera y El Hierro están en aviso naranja, que aunque de menor intensidad supone un riesgo importante por temperaturas máximas; en puntos de estas islas se alcanzarán los 38-39 grados.

Ayer sábado se cumplió una semana de la segunda ola de calor del verano. El récord de máximas temperaturas de la jornada se lo llevó La Aldea de San Nicolás, Tasarte (Las Palmas), donde la estación meteorológica marcó 43,6 grados a las seis de la tarde.

Gran Canaria y Fuerteventura marcan las máximas temperaturas de madrugada

Municipios de las islas de Gran Canaria y Fuerteventura han registrado las temperaturas mínimas más altas durante la madrugada de este domingo en Canarias, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Pájara (Fuerteventura) ha alcanzado los 37,9ºC antes de que comenzara a salir el sol este domingo -6:50 horas-, si bien a las 5:00 horas el termómetro marcaba 35,5ºC; mientras que en el municipio majorero de Tuineje la temperatura a dicha hora rondaba los 34,7ºC.

Asimismo, en la isla de Gran Canaria, ha sido Tejeda la que ha registrado la noche más tropical, con una media de 31,1ºC, y la zona del aeropuerto de la isla, con 30,1ºC.

El aeropuerto de la isla de Lanzarote también ha tenido una noche tórrida ya que el termómetro ha registrado una media de 30,9ºC; mientras que en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las temperaturas medias se han situado entre los 28ºC del aeródromo de Tenerife Sur y los 27,2ºC de Güímar.

Es la isla de Tenerife la que ha registrado también la mínima más baja, en Izaña, con 19,7ºC, seguida de el Roque de Los Muchachos, en la isla de La Palma, donde hubo 21,5ºC.