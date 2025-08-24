Protección Civil señala una "evolución favorable" de los incendios, con 15 todavía activos

Protección Civil especifica que 14 de esa quincena de incendios están en nivel dos y alerta de las "posibilidades de reproducción"

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha señalado que se está ante un "escenario favorable" en cuanto a la evolución de los incendios forestales que afectan a distintas provincias, pero ha insistido en que dichos avances son "muy lentos" y en que continúan activos un total de 15 fuegos. Informan en el vídeo Pablo Requejo, Jorge Bergantiños, Salvador Rubí y Juan Carlos Flores.

En la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión celebrada por el Comité Estatal de Coordinación y Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil (CEDOD), Barcones ha especificado que 14 de esa quincena de incendios están en nivel dos, ya han sido estabilizados los de Larouco y Oímbra (Ourense) y siete se han dado por controlados.

Durante la pasada noche han continuado mejorando las condiciones para en la parte de las provincias de León y de Zamora y se han podido "dar por estabilizados los líneas de control en extensos perímetros", si bien aún hay "posibilidades de reproducción" del fuego.

En concreto, la Unidad Militar de Emergencias (UME) está trabajando en un total de nueve incendios, siete de los cuales están activos y también continúan con sus labores en los de Larouco y Oímbra, pese a su estabilización.

Evolución "favorable" en Porto, Zamora, y activo en La Baña, León

La evolución del incendio forestal procedente de Porto (Zamora) ha sido "favorable" durante la noche, aunque se ha activado la zona de la divisoria de cumbres entre Zamora y León. En esta última provincia, la localidad de La Baña fue evacuada en la tarde de este sábado.

Los medios aéreos y terrestres trabajan para atajar el avance de un fuego en el que sigue habiendo frente activo en el Cañón del Tera, que aunque "no es de mucha intensidad ni de rápido avance se prevé que dure varios días por la dificultad de extinción en esa zona".

Mientras tanto, en el Valle de Tremor siguen en confinamiento como consecuencia del fuego de la localidad leonesa de Igüeña.

Así se desprende del balance que ha ofrecido este domingo la Junta a los medios, en el que se destaca que la zona de La Baña es la que mayor actividad del incendio registra y donde centran las intervenciones de los medios aéreos.

Chandrea y Trevinca siguen activos y mejora en el resto de Galicia

La situación de los incendios forestales que asolan Galicia continúa mejorando y, actualmente, la comunidad mantiene activos dos fuegos en la provincia de Ourense: el de Chandrexa de Queixa, que arrasa 19.000 hectáreas, y el de Carballeda de Valdeorras, que calcina 4.000 hectáreas.

Según los últimos datos de la Consejería de Medio Rural, en la mañana de este domingo quedaron controlados los incendios de la localidad lucense de Carballedo, parroquia de A Cova, y el de Riós, en la parroquia de Traestrada. Actualmente, los fuegos sin apagar afectan a 85.070 hectáreas -entre los fuegos activos (23.000 hectáreas) y los estabilizados (62.070 hectáreas)-.

De esta forma, permanecen estabilizados los incendios de Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas en territorio gallego); el de Oímbra y Xinzo de Limia, parroquias de A Granxa y Gudín, (17.000 hectáreas); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); el de Carballeda de Avia y Beade, parroquia de Vilar de Condes y As Regadas (4.000 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); el de Riós, parroquia de Fumaces y a Trepa (100 hectáreas); y el de Vilaboa, parroquia de Santa Cristina de Cobres (70 hectáreas).

Asimismo, están controlados el incendio del municipio lucense de Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas); el de Riós, parroquia de Trasestrada (40 hectáreas); el de Maceda, parroquia de Santiso y Castro de Escuadro, (3.500 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas); y el de Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

Estabilizado el incendio en un paraje entre Granada y Cenes de la Vega

Personal del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y de los Bomberos de Granada han conseguido estabilizar esta madrugada un incendio declarado en un paraje ubicado entre la capital nazarí y Cenes de la Vega que forzó el corte del tráfico en la zona, ya restablecido.

Según han informado fuentes del Infoca, sobre el terreno trabajan este domingo seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y tres autobombas.

El fuego comenzó pasadas las 21:00 horas de este sábado en un paraje forestal cercano a los túneles del Serrallo, en el entorno de un área conocida como Fuente de la Bicha ubicada entre Granada capital y Cenes de la Vega.

Las llamas afectan a una ladera próxima al río Genil y cercana a un restaurante del municipio de Huétor Vega, local que ha sido desalojado, y han sido visibles desde diferentes puntos de Granada y el área metropolitana.

El incendio forestal, que también ha movilizado a bomberos de los parques sur y norte de Granada, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, provocó durante la noche del sábado el cierre al tráfico de la A-395, la carretera de Sierra Nevada, ya reabierta con normalidad.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, que celebra estos días las fiestas en honor a San Bartolomé, ha anunciado este domingo que, debido al riesgo extremo de incendios, se cancelan los fuegos artificiales previstos para el final de las celebraciones.